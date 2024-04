Horóscopos de Los Ángeles y las energía positivas para combatir Mercurio retrógrado este martes 2 de abril

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Malchedael

Aprovecha las fortalezas que tienes, usa tu intuición y perdona el pasado para que llenes tu corazón de amor y puedas encaminarte a la prosperidad. El ángel Malchedael te da valor para enfrentar todos los obstáculos.

Tauro

Arcángel Hamabiel

Tienes que buscar abrazar tu niño interior para que limpies tu corazón, tus sentimientos y pensamientos para que logres alcanzar el éxito. Pide al ángel Hamabiel que te dé protección en momentos de vulnerabilidad.

Géminis

Arcángel Ambriel

Tienes que abrir tu corazón a los nuevos cambios que te esperan, eso te ayudará a conseguir la armonía y la paz mental que necesitas para avanzar con éxito. El ángel Ambriel te ayuda a comprender lo que hay a tu alrededor y a sacar de ti ese magnetismo personal que sentías perdido.

Cáncer

Arcángel Muriel

Tienes que afrontar cualquier situación paso a paso para que tengas la mente despejada y puedas mirar esos aspectos del pasado que pasaste por alto y que debes enmendar. Conecta con el ángel Muriel en tu parte más sensible para lograr la armonía y el amor incondicional que esperas.

Leo

Arcángel Vercheil

No seas orgulloso y permite que otros te puedan echar una mano para que puedas pasar ese momento difícil que no has podido resolver. Nada cuesta dejar el orgullo a un lado. Verchiel es el ángel que te brinda la fuerza necesaria para transitar el camino desde la verdad.

Virgo

Arcángel Hamaliel

La vida es una sola y la debes disfrutar con sus pros y contras. No permitas que la maldad que hay a tu alrededor influya en ti y te produzca ese temor a avanzar a la abundancia. Hamaliel es el ángel que está allí para ayudarte a aprender de los errores y buscar el camino del bien.

Libra

Arcángel Uriel

Aprovecha esas cualidades de liderazgo que tienes para influir de manera positiva y consecuente en cada uno de los seres queridos que tienes a tu lado, recuerda aceptar también las orientaciones y buenos consejos para el éxito. El ángel Uriel te ayuda a erradicar el mal de tu corazón y la inseguridad personal.

Escorpio

Arcángel Barkiel

Tus acciones de bien en el pasado están dando sus frutos en el presente. Tienes seres que están a tu alrededor apoyándote en todo momento por eso agradece todas las bendiciones. Invoca al ángel Barkiel para que te resguarde de las energías negativas y combatirla con generosidad y bondad.

Sagitario

Arcángel Adnachiel

Nuevos y apasionantes retos te esperan en esta nueva etapa que comienzas en tu vida. No olvides que tú eres luz y amor para dar y también para recibir. El ángel Adnachiel te da el don del optimismo y la lealtad para que progreses en cada paso que das en tu vida.

Capricornio

Arcángel Hanael

Cada paso que das debes medirlo y pensarlo para tomar las decisiones acertadas, si tropiezas solo debes levantarte y seguir porque allí es donde consigues ser un ser fuerte para enfrentar todo lo que venga. Hanael es un ángel solidario que te ayuda a tener firmeza y determinación en lo que te propongas para avanzar.

Acuario

Arcángel Gabriel

Tienes que ir tras tus sueños sin miedos y sin odios y rencores en tu corazón. El amor, la generosidad y la bondad deben ser tu premisa para erradicar de tu vida las energías negativas que hay a tu alrededor. El ángel Gabriel no sólo será tu guardián, sino tu inspiración y confianza para transmutar los pensamientos negativos.

Piscis

Arcángel Barachiel

Tienes que estar alerta porque las oportunidades están allí y a veces las dejas pasar por descuidos y por desanimo. Busca muy dentro de tu corazón lo que quieres para tu vida y trabaja en eso que lo vas a lograr. Barachiel es un ángel poderoso de mucha fortaleza para dar y te ayudara a conseguir tu centro y avanzar.