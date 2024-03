El eclipse lunar opacó la suerte en el trabajo para 4 signos

Este 25 de marzo inició con un eclipse lunar penumbral, el primero del año, que dejó a su paso una carga negativa en Tauro, Leo, Libra y Acuario, en materia laboral, por lo que se tendrán que enfrentar a pleitos con sus jefes, personas menos calificadas que se quedarán con sus puestos, así como con la posibilidad de perder información valiosa.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Con empleo: Una fuerte discusión con tu superior pondrá las cosas aún más difíciles para ti porque ahora tendrás que luchar en contra de su sesgo y preferencias, porque sencillamente te hará a un lado. Deberás buscar un aliado de igual o mayor rango.

Sin empleo: El puesto al que estabas postulando y por el que has hecho tantas pruebas, sencillamente se lo darán a otra persona que recién va empezando en este rubro porque cobrará menos tú. No solo quieren a alguien sin experiencia, sino que puedan amoldar a sus intereses.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con empleo: Te confiarás demasiado de la tecnología y perderás una parte importante del trabajo que has venido haciendo desde hace varias semanas. Tienes que respaldar, si es posible en la misma nube y en físico para que quede evidencia de todo lo que has hecho.

Sin empleo: No habrá cambios significativos en tu situación laboral porque la suerte no estará de tu lado durante estos días. Fíjate bien a quién entregas los CV porque puede que no estén llegando directamente al departamento de recursos humanos.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Con empleo: El trabajo te absorberá mucho tiempo y te generará problemas con algunos asuntos relacionados con tu familia, por lo que es posible que llegues tarde o simplemente faltes al compromiso que adquiriste, generando gran decepción y malestar en tus seres queridos.

Sin empleo: Lastimosamente caerás en una trampa por la desesperación que tienes por conseguir un trabajo ya. Dar dinero no es garantía de algo, salvo de que se trate de una estafa, ya que las empresas no piden nada para el proceso de reclutamiento.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Con empleo: Las cosas se saldrán de control durante una reunión cuando cada quien exponga su punto de vista sobre un asunto delicado que se está presentando. Tomar parte en algunos de los bandos te convierte en enemiga del otro y estarás en una posición difícil, porque ambos tienen razón.

Sin empleo: Un imprevisto de fuerza mayor alargará tu reclutamiento, puesto que estarán concentrados en buscarle salida a un desafío que se presentará, así que seguirás esperando hasta que todo vuelva a la normalidad. Pero ese empleo es tuyo.