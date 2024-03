El primer fin de semana de la primavera traerá un golpe de fortuna y paz para 5 signos

El equinoccio de primavera llegó el pasado 19 de marzo y con este mucha armonía y paz para Aries, Cáncer, Leo, Sagitario y Acuario, quienes en el primer mes de esta maravillosa estación podrás agradecer las bondades del universo, reunirse con familiares y cambiar un poco para demostrarle al mundo cómo se sienten.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La reunión de la familia te hará que tu ánimo suba. Te hace mucha falta sentir ese calor de hogar y con la presencia de ellos lo tendrás. Será necesario que comiences a hacer unas modificaciones en tu vida a partir de la semana que viene para que equilibres un poco más el tiempo que le dedicas a tus seres amados, que si bien es cierto que se lo que le brindas es de calidad, es necesario que sea con mayor frecuencia porque tanto ellos como tú lo necesitan.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Un cambio de look eso es lo que necesitas, que te des otro aire, que transmitas con tu imagen lo renovada, fresca y feliz que te sientes. Aprovecha el fin de semana para hacerlo. Por cierto, no tiene que ser algo radical, pero sí que marque una diferencia, que hagas algo que no sueles hacer. Eso será muy liberador y te dará el impulso para también incursionar en otros asuntos en los que no te atreves.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tú o alguien a quien amas y admiras mucho celebrarán un gran logro, será sublime porque todo esto resume la constancia, perseverancia y el empeño, demostrando que los límites se los coloca cada uno. Será una fuera motivadora la que te cubrirá este fin de semana, por lo que se vienen otros proyectos más retadores y con el que pondrás a prueba lo que has aprendido. Adquirirás más experiencia y te gustará lo que irás descubriendo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Estarás en una calma perfecta para organizar las finanzas y establecer nuevas metaspara este segundo trimestre que está por comenzar. Hacer un balance cómo te ha ido durante estos tres meses, qué debes seguir, qué cosas hay que modificar y cuáles son las nuevas estrategias. Saldarás deudas y con ellos tendrás más campo para dedicarle a tus objetivos. Te sientes con muchas energías y debes aprovecharlas al máximo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Harás un acto de gratitud por las bondades con las que el universo te ha premiado a lo largo de estos meses. Te sientes muy afortunada y necesitas expresar con acciones lo agradecida que te sientes. Hay mucha paz en ti y esto lo transmites a los demás, y es una de las razones por las que las oportunidades para ser exitosa no dejarán de fluir hacia ti.