El éxito y la fortuna llegarán a la vida de 5 signos antes de la Luna llena

La última semana de marzo iniciará con mucha luz, cuando la Luna llegue a su máximo brillo este lunes 25, en lo que también se le conoce como la Luna de gusano o de azúcar. La serenidad y el equilibrio serán los protagonistas antes de esta fecha.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tendrás una jornada fantástica y será básicamente porque por fin hallarás el equilibrio que desde hace meses has estado buscando. El tiempo te rendirá, lograrás que cada actividad se desarrolle en el plazo que tienes estipulado. Le estarás ganando terreno a la procrastinación. Quizá para los demás sea algo superfluo, pero para ti una gran hazaña porque es un defecto con el que luchas a diario. Continúa así, porque estás teniendo éxito.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es bueno que en estos días te des una pausa, que invites amigos a tu casa o salgas con ellos, que refresques tu alma con un poco de diversión, y para no requieres una alta suma de dinero, solo la disposición de querer purificar tus energías. Una gran amiga será la que te ayude en todo esto. La pasarán increíble. Verás que la próxima semana iniciarás con las baterías recargadas y muy motivada. Serás más productiva en relación con estos días.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Aunque pienses que el fin de esta relación será lo peor que te pueda pasar antes del 25 de marzo, cuando la Luna llegue a su máximo esplendor, pues luego sabrás que esto será un regalo que el universo te dará. Por ahora no lo verás, pero después te sentirás afortunada porque te librarás de un yugo. Volverás a ser tú, los miedos y las inseguridades quedarán atrás, para enriquecer tu autoestima. Refúgiate en tus amigas y parientes más cercanos.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Habrá un debate que dejará muy buenas ideas que podrás, no solo implementar más adelante, sino también sacarle provecho económico. Esa lluvia de ideas que tendrás con tus amigos o colegas será motivadora e iluminarán el camino por donde debes seguir. La creatividad estallará. No dudes en apuntar lo que tu imaginación te va dictando para que no quede nada por fuera. Traza una estrategia y prueba una a una para ver cuál es la que te llevará al éxito.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tu serenidad te salvará de una situación bastante complicada que se desarrollará en el entorno en el que te desenvuelves. No comentes nada, deja que cada quien emita sus juicios de valores, porque esta será una prueba que muchos no pasarán, y de la que su sabiduría te resguardará. Hay personas que harán lo posible para inmiscuirte en este asunto, pero tú toma la distancia prudente para que no te afecte.