Cinco signos tendrán una mala racha antes del la Luna de azúcar

Este 25 de marzo, el cielo tendrá la primera Luna llena de la primavera, que también se le conoce como Luna de azúcar, en referencia al equinoccio, que esta vez trae malas noticias para Tauro, Leo, Virgo, Escorpio y Acuario, quienes tendrán que tomar medidas preventivas para evitar las malas rachas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Ese negocio que has estado tratando de cerrar desde hace varias semanas y que pensaste que por fin lo harías, simplemente no se dará, porque otra persona le llegará con una oferta mucho más atractiva que la tuya. Es posible que esto te traiga algunas repercusiones, ya que te culparán de algo que se saldrá de tu control, pues no eres quien fija los números con los que trabajas, ni con las opciones que tienes para persuadir.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Una dura verdad proveniente de tu amigo o amiga te dolerá, pero sobre todo molestará mucho porque quieres su aprobación y no la tendrás, ya que ella considera que quien está faltando eres tú. Revísate, porque es posible que tu amiga tenga razón, pero te niegues a ver la realidad. La rabia te hará decir cosas bastante hirientes de las que más adelante te arrepentirás y también a actuar de una forma inmadura que solo complicará el panorama.

Recomendados

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ciertamente tienes muchas carencias en tu relación, pero no esto no es justificativo para dejes de lado la lealtad a tu pareja. Tendrás un desliz y serás descubierta. Todo lo que construiste por años se vendrá abajo por esa aventura, que ni siquiera te valorará. Para la situación y si realmente sientes que ya no puedes más, entonces termina, pero no juegues con los sentimientos de quienes te aman. Sé sincera contigo. Es lo más sensato.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Siempre estás concentrada en tu teléfono y no te das cuenta de los peligros que te rodean, es por esto que perderás tu smarthphone cuando un delincuente te lo arrebate de la mano porque sencillamente no verás ninguna de las señales. Será un mal rato que pasarás, sin contar que ahora tendrás que destinar parte de tu dinero en comprar otro equipo, mientras tanto estarás incomunicada. Aprenderás la lección.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Se vienen unos días de malas rachas, porque no conseguirás solucionar a tiempo un problema en tu puesto de trabajo, lo que hará que te descarguen tus superiores, sin que puedas defenderte. A esto tendrás que sumarle que por estar apurada no digitarás bien los números y marques más dinero del estipulado, entonces, fallarás lo que tienes en tus finanzas. Deberás esperar varios días para que te reintegren el dinero, algo que no está entre tus planes.