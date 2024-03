El consejo que debes tomar para sacarle provecho a la abundancia durante la primavera

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Analiza bien en qué estás gastando tu dinero. Ponerle la lupa a tus finanzas hará que seas más consciente tanto de lo que entra como de lo que sale y de esta forma harás que los flujos de la energía sean canalizados para que el dinero se multiplique.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Presta más atención a tu alrededor. Hay muchas oportunidades que puedes dejar pasar por estar enfocada en lo que no realmente no te edifica. Si vas más atenta, sabrás cuándo hay una señal que debes tomar sin pensarla mucho.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Fortalece la comunicación, puesto que esta es una de tus mejores habilidades, pero que también muchas veces te juega en contra porque no sabes cómo regularte, entonces, te conviertes en imprudente, espantando cualquier oportunidad de éxito.

Recomendados

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No te enfrasques solo en lo negativo de las situaciones que vives a diario. Dale la vuelta y piensa qué aspecto positivo puedes sacar de todo, ahí está el verdadero tesoro que te quedará para el resto de tu vida y que te enriquecerá, lección que incluso puedes compartir con otros.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es hora de que des una pausa a las noticias o esas informaciones en redes sociales que están alimentando ese aspecto negativo de ti, que te llena de malos pensamientos. Recuerda que el algoritmo seguirá mostrándote lo mismo día tras día. ¿Eso es lo que quieres?

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Rodéate gente que te aporte, que sume a tu vida y dile adiós o ten el menor contacto posible con esas personas que solo están pensando en problemas, deudas, quejas, que de su boca no sale ni una palabra para el agradecimiento. Verás cómo la abundancia llega a tus días.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ponte como meta hacer algo valioso a diario. Será tu manera de decirle al universo y el Todopoderoso que estás agradecida. Además, esto será como un bálsamo para tu alma porque sabes que estás obrando de buena manera y de una u otra forma serás recompensada cuando sea necesario.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Agradece por lo que tienes y lo que careces, ya que esta sencilla, pero potente acción marcará una diferencia notable en tu vida, porque le dará apertura a las energías del cosmos y te proveerá de todo lo que necesites sin que tengas que pedirlo.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No pierdas en tiempo en un enojo. Obviamente no se trata de que dejes de enfadarte, sino que no permites que esa energía te consuma todo el día. Deséchala en cuanto puedas porque entre más tiempo pases con esta, más te costará desligarte.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienes que saber pedir. No se trata de hacer una petición al aire, sino de que cada cosas que requieras, seas específica, sueña, detalla, pero no te quedes con lo sencillo, porque un día tu suerte estará a todo dar y solo se te cumplirá lo poco que has pedido.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Dile adiós al sedentarismo. Tienes que salir de tu casa, de cama, de tu zona de confort, hacer alguna actividad física que te active el cuerpo, porque este está sufriendo cambios a medidas que pasan los años. Míralo como una oportunidad para conocer a más personas.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Resguarda tus problemas, es decir, que debes ser más selectiva al momento de contar las crisis que vives con tu pareja, tu familia, el dinero o el trabajo, porque hay personas que se alimentan de eso y disfrutan, hasta inconscientemente, de tu desgracia.