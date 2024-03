La luna cuarto creciente dejó un destello de buena suerte para la tercera semana de marzo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Firmarás un contrato que marcará un antes y después para bien tu vida. Sería bueno que hicieras una ofrenda de agradecimiento al universo por semejante logro, que es un reflejo de tu persistencia y cómo has aprendido a canalizar la energía del dinero.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu proceso de adaptación está yendo muy bien y es básicamente a la forma en cómo estás asimilando todo lo nuevo que tienes. A medida que transcurran los días se hará más fácil, la clave es no perder la constancia. Descubrirás algo que te enganchará.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Es posible que haya una mudanza en puertas, hacia un espacio mucho mejor. Ahora estarás más cómoda, aunque deberás sacrificar algunas cosas para poder gozar de otras. Sentirás que todo en tu vida está tomando el camino que siempre has querido.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Habrá un reencuentro con una persona muy especial, serán lágrimas de felicidad las que brotarán de ti. Recordarán muchos buenos momentos y esto será un bálsamo para estos días, te reconfortará mucho volverla a ver. La motivación regresará y con más fuerzas.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

El dinero te alcanzará para cubrir todos los gastos pendientes. No tendrás ninguna novedad que afecta seriamente tus ingresos, como ha ocurrido en otras oportunidades. Así que tendrás calma. No desestimes replantear tus finanzas para que tengas resultados más óptimos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Te sentirás más confiada que nunca para realizar las actividades que tienes pendientes para esta semana. Tienes mucha información al respecto lo que te brinda seguridad ante eventuales contratiempos, que es lo único que te preocupa.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Un gesto hermoso que hiciste en el pasado a alguien muy cercano, te lo agradecerá un detalle que te agradará muchísimo y que te sorprenderá, pues además de que no te esperas, atinará en el regalo. Deja que lleguen a ti todas esas palabras, porque te abrirán camino.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu pareja y tu conseguirán el equilibrio que necesitan en su vida sexual luego de que se sienten a conversar y cada uno exponga sus necesidades e inquietudes. Hallarán el espacio, pero sobre todo el tiempo para amarse como ambos se merecen.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Conseguirás resolver un problema que desde hace días te tiene comiendo la cabeza en el trabajo. La solución es mucho más sencilla de lo que piensas, así que lograrás solventar en un santiamén lo que ha costado horas de sueño y dedicación.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te harán una propuesta para que ayudes a una persona en un trámite que tú sabes a hacer muy bien. Lo bueno es que tendrás un ingreso extra y que muy posiblemente puedas hacerlo con más frecuencia porque te recomendarán. Eres muy persistente y esto te ayudará.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las incomodidades que has estado viviendo con una mujer con quien convives, ya sea en tu casa, trabajo o actividad recreativa, se esfumarán cuando tomes el control de la situación y dejes de esperar que ella se comporte como tú lo deseas. Allí conseguirás la tranquilidad que necesitas.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No vale la pena pelear por un hombre que no te valora y eso lo entenderás muy bien, pero quizá la otra parte no, así que date tu lugar, que el cosmos está de tu lado y te dará todo lo que te corresponde, porque lo has conseguido con esfuerzo.