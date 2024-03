Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 18 al 21 de marzo

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, por lo que es el momento de crecer en tu vida profesional. No te detengas ni te distraigas por nada ni por nadie. Tu mejor día de la semana será el jueves. Tus números mágicos son el 03 y el 05. Tus signos compatibles son Capricornio y Leo. Tu color de la abundancia es el naranja y el amarillo. El 21 de marzo será tu mejor día de la semana. Compras un boleto de avión para salir de viaje y celebrar tu cumpleaños con tu pareja. Pagas todas tus deudas y así estarás más tranquilo en cuestiones de sanar tu patrimonio. Un amor del pasado te contacta para felicitarte y quiere volver a tener una relación amorosa contigo. Debes seguir haciendo ejercicio y estar en forma. Recuerda que tu punto débil son los nervios y el estrés. Eso te ayudará a estar mejor de mente.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Carruaje” en el horóscopo del tarot, así que es el momento de madurar y tomar tus propósitos de vida con más seriedad y darles continuidad. Recuerda que debes ser persistente en tu camino hacia el éxito.Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son el 07 y el 18. Tus colores son el naranja y el azul. Tus signos compatibles son Leo y Virgo. Tendrás días de muchas actividades importantes en tu vida y decidirás poner en orden todo lo que te rodea. Esta semana va a ser muy buena para ti. Te llegarán varias propuestas de negocios o cambios de trabajo. Te recomiendo que este día te des baños de Sol: es decir, sal a caminar y deja que los rayos del sol te toquen en la mañana. Eres el más fuerte de los signos del zodiaco. Por eso, debes tomar clases de liderazgo y conocimiento de la sabiduría mental. Eso te ayudará a ser más exitoso.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Ermitaño” en el horóscopo del tarot. Lo más importante en estos días es tu estabilidad emocional. Debes ser más eficiente en el trabajo y concentrarte en todo lo que quieres realizar. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son el 01 y el 14. Tus colores mágicos son el azul y el negro. Tus signos compatibles son Leo y Libra. Decides darle un cambio a tu vida y buscar un proyecto laboral más acorde a tu carrera profesional y en el que te sientas más a gusto. Te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos en Semana Santa. Te recomiendo que vayas, ya que te ayudará a renovar energías. Te buscan para tener una aventura amorosa sin compromiso, solo para ser amigos con derechos. Ten cuidado con dolores de estómago e intestino, ya que es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Bastos” en el horóscopo del tarot, toma las decisiones con la razón y no tanto con el corazón. Enfócate en tu propio bienestar y en tu mejoría económica. El poder de tu mente es muy fuerte. Enfócate en lo que deseas y será cumplido casi de inmediato. Tus números mágicos son el 04 y el 29. Tus colores son el blanco y el rojo. Tus signos compatibles son Acuario y Piscis. Tu mejor día es el martes. Tendrás días de mucho trabajo y con supervisión de tus jefes. Recuerda que estás en proyectos nuevos y con cambios de estrategias, así que trata de mantenerte muy atento a tu desempeño laboral. Sacarás un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en Semana Santa. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo. Ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te ayudará a estar mejor.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Diablo” en el horóscopo del tarot, por lo que desconfía de las personas que te rodean. Esta carta te recomienda protegerte de las malas energías. Sé más cauteloso al hacer negocios. Actúa conforme a tus planes de vida y llévalos a cabo. La buena suerte estará de tu lado. Tus números mágicos son el 21 y el 25. Tus colores son el dorado y el plateado. Tus signos compatibles son Sagitario y Aries. Tu mejor día es el miércoles. Recuerda que tu signo es fuego. Por eso, este día 21 de marzo se renueva por completo tu energía. Tendrás que pagar impuestos y actualizar tu declaración anual. Recuperas el amor perdido y será una semana llena de amor. Si estás casado/a, no pelees con tu pareja. Recuerda que es muy difícil para tu signo convivir tanto tiempo con una sola persona, así que ten calma.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, por lo que es hora de madurar y ver las situaciones con mayor objetividad. No caigas en provocaciones y mantén la calma. Esta carta te anima a sacar un crédito e iniciar ese negocio que tanto deseas. Enfrenta tus miedos y complejos, y fortalece tu espíritu. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son el 02 y el 21. Tus colores son el rojo y el naranja. Tus signos compatibles son Tauro y Capricornio. Disfrutarás de una semana con mucha suerte. Tu buena fortuna te acompañará. El 21 de marzo experimentarás un ciclo de cambios totales. Te recomiendo que ese día te pongas agua bendita en la nuca y la frente, y te vistas de colores fuertes para mantener tu buena vibra. Te espera una semana de mucho trabajo, incluyendo reuniones con los dueños de la empresa.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta del “As de Oros”, nos dice que los astros bendicen tu vida y llegará lo que tanto deseas para ser feliz. Es importante encontrar tu propósito de vida y llevarlo acabo para triunfar, libérate de preocupaciones innecesarias. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos: 09 y 15, tus colores de la fortuna el verde y blanco. Géminis y Acuario son tus signos compatibles para el amor. Semana para triunfar y aprender de los fracasos y ser alguien en la vida. Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo, vendrán a ti oportunidades en cuestiones de proyectos laborales que te hará estar mejor económicamente. Eres muy desprendido de lo material, pero a veces tienes que ver más por tu bien. En el amor tendrás mucha suerte con personas prohibidas y ajenas, trata de no meterte en problemas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prende una vela roja y córtate el cabello el 21 de marzo, ese día tu signo entrará en un nuevo ciclo de espiritualidad. En el horóscopo te salió la carta de “La Estrella”, es tiempo de brillar sin límites y volver a tener seguridad de ser el mejor en lo que realizas. Libérate de ataduras del pasado que no te dejan avanzar, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 10 y 12, tus signos compatibles para el amor: Piscis y Géminis, la abundancia te llega con los colores verde y morado. Haces pagos y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias. Trata de dormir más en las noches y apagar tu celular, dormir bien te asegura un día espectacular. Tendrás unos exámenes en esta semana para pasar tus materias, así que a estudiar y prepararte. Arreglas tu carro para salir de viaje en Semana Santa con tu familia.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El Sol y tu signo es la conjunción del éxito y el dinero sin limites, en esta primavera verás realizado todo lo que deseas. “La Torre” es tu carta para esta semana, es tiempo de mejorar en tu entorno personal, hacer una depuración de amistades y quedarte solo con las personas que te hacen crecer en todos los sentidos y no te quieren robar el éxito. Necesitas tener autocontrol de tu mal carácter, cuando te enojas alejas a las personas que te quieren. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 23 y 40, tus colores de la fortuna el rojo y amarillo, el amor llegará con Aries y Libra. Días de estar con muchos proyectos atrasados del trabajo, trata de no desesperarte para que no tengas problemas con los jefes. festejarás a un familiar, eres muy bueno para organizar fiestas y más si son de tus seres queridos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día es el miércoles, tus números de la abundancia son 13 y 25, tus colores: rojo y azul, el amor lo encontrarás con alguien de Aries y Virgo. En el horóscopo te salió la carta de “El Mundo”, es momento para que las decisiones estén en tus manos, ya no confíes tanto en los que te rodean. En este tiempo tu energía económica crecerá sin limites, actúa conforme a tus planes. Este 21 de marzo la conjunción del Sol y tu signo te garantizan un comienzo exitoso. Días de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Eres muy rencoroso y eso hace que tengas dificultades en tu vida personal, aprende a soltar lo que no fue y para ser mejor persona. Trata de no volver con tu expareja, si ya te fue infiel te lo volverá a hacer, es mejor cerrar ese círculo y comenzar de nuevo con personas más afines a ti.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“La Justicia”es tu carta del tarot para esta semana, te dice que es momento de arreglar todos los asuntos que tienes pendientes en cuestión legal y de estudios. Momento para cerrar ciclos de tu vida, ya no te demores en emprender tus objetivos, debes de alcanzar el éxito. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 16 y 33, tus colores el amarillo y azul, tus signos compatibles: Tauro y Libra. Estás en tu tiempo para hacer dinero, organízate y pon un negocio. Compras un regalo para una amiga que cumple años. Eres muy carismático y divertido, eso hace que siempre estés rodeado de muchas personas que te aprecian. Tendrás juntas de última hora con tus jefes para cambios de puesto. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, pon el claro toda las situaciones incomodas. Te pagan tus comisiones y tu prima vacacional.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta de “El Sol”, es tiempo para crecer en todo lo que deseas, estarás bendecido este 21 de marzo. Lucha por lo que deseas y no caigas en situaciones de angustias o depresión, eso ya no debe de existir en tu vida, estás preparado para triunfar en tu vida profesional. El miércoles será tu mejor día, Cáncer y Escorpión son los signos con los puedes encontrar el amor, tus números mágicos son 06 y 31 y tus colores el azul y blanco. Días de mucho cambios en tu vida personal, cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona. Eres muy místico y este equinoccio de primavera será la transformación para bien de tu vida, te recomiendo tomar mucha agua y cortarte el cabello para que esa energía dure más tiempo, te va buscar un amor del pasado que va querer regresar.