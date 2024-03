Segundo fin de semana de marzo estará lleno de buenas noticias para el zodiaco chino

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Te desestresarás, te liberarás de todas las energías pesadas que ha dejado esta semana. Acepta esa invitación que te hizo una amiga, busca tener un contacto con la naturaleza o sencillamente pon en pausa algunos quehaceres del hogar para estar contigo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Por fin te mudarás de lugar. Ahora sí estarás en un espacio que se adapta a tus necesidades. Te sentirás mucho más tranquila y podrás estar a tus anchas sin tener que incomodar a otras personas como en el pasado. Vive tu momento y agradece al Todopoderoso.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

A pesar de los desafíos que estás enfrentando, te darás cuenta cuántas personas te apoyan y tienen un gran estima. Jamás pensaste que pudieras ser importante. Su muestra de cariño y es solo una retribución de que tú día a día le brindas a cada una de ellas.

Recomendados

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Comienza la etapa de superación. Ya has aceptado tus errores y todo lo que ha pasado, entonces, es hora de que empieces a asimilar que las cosas no volverán a ser como antes. Te sentirás muchísimo mejor de ánimo, abrazar tus virtudes y te aferrarás a ellas para salir adelante.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Probarás con una estrategia de marketing para tu negocia que te dará excelentes resultados. Te sentirás orgullosa y ahora sí empezará la bueno, porque nadie te detendrá en este nuevo camino para dar a conocer tu emprendimiento. Estarás muy animada.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vas por buen camino en ese proceso para ahorrar para tu meta soñada. Estás más cerca de lo que piensas de conseguirla. No dejes que tras personas incrédulas te bajen los ánimos y el ímpetu que tienes. De ser necesario, aléjate y no comentes tu evolución.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Has trabajado mucho en un proyecto muy importante y serás reconocida por esas horas que has dedicado. Tu esfuerzo no será en vano. Es probable que con esto avances en tu carrera dentro de la empresa, te de una bonificación especial, o unos días libres para que descanses.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Ese chico que tanto te gusta por fin de darás las señales que estás esperando para confirmar que no estás sola en ese sentimiento. Se vienen días de mucho coqueteo y tensión sexual entre ambos. Disfrútalo, pero también está atenta a su conducta y pensamientos.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Un nuevo miembro llegará a la familia, ya sea porque estarás esperando un bebé o alguien a quien adoras se convertirá en padre o madre. Otra escenario que puedes vivir es que conozcas el sexo del bebé que viene en camino y será una celebración por todo lo alto.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Sin dudas que este fin de semana tu pareja te dará una bonita sorpresa o tú a él, lo cierto es que ambos se disfrutarán, pasarán un fin de semana distinto y muy ameno, ya sea a solas o rodeada de amigos y familia. Reinará la armonía.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Lograrás salir de un apuro económico al vender algo que tienes años arrumado en tu casa y jamás le has prestado atención. Este será el comienzo para ver en esos objetos una oportunidad para salir de deudas y objetos que solo te ocupan espacio e impiden que las energías del dinero circulen.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Lograrás concretar una venta, tu venta soñada. Desde hace tiempo has estado detrás de ese cliente y ahora finalmente se te dará lo que tanto trabajaste. Recibirás una buena tajada como parte de tu comisión. Cerrarás más acuerdos comerciales.