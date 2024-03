La lluvia de estrellas colmará de suerte y abundancia a estos signos

La noche de este jueves 14 de marzo, la lluvia de meteoritos Normid alcanzó su punto más álgido desde la constelación de la constelación de Norma y su actividad se mantendrá hasta el 28, por lo que durante estos días Tauro, Leo, Virgo, Libra y Acuario gozarán de abundancia en muchos aspectos de sus vidas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Te rodearás de personas con mucho potencial, lo que te dará una explosión de buenas ideas, creatividad y motivación. Esto será muy positivo, especialmente en el tema laboral, ya que te permitirá explorar con muy buenos resultados, tanto para ti como para la compañía. Estas personas te ayudarán a pulir tus ideas y sacarle provecho a tu potencial. Es muy posible te guíe, a mediano plazo, hasta otros negocios o te lleve a la independencia económica.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tanto tu pareja como tú aceptarán sus errores y será un paso grandioso para que ambos lleguen a un punto de conciliación, también para comiencen a edificar una versión mejor de cada uno. Han comprendido que no pueden seguir viviendo como lo hacen hasta ahora y buscar ayuda de terceros será un paso valioso, puesto que la armonía comenzará a reinar en su hogar, su familia también se los agradecerá. Aférrense a las bondades que tienen y los hizo elegirse para compartir una vida.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Después de tantos sustos en tan poco tiempo, por fin reinará la calma en tu vida. Gozarás de buena salud o estarás enrumbada hacia eso. Ahora dedícate a poner en práctica esas lecciones que aprendiste durante este duro momento de tu vida. Se vienen momentos y circunstancia trascendentales, que te dejarán muchas sonrisas y buenos recuerdos. Los tiempos de oscuridad ya están pasando. No desmayes, ni pierdas la fe.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Habrá cambios en la dinámica familiar y esto te traerá nostalgia, porque significa que hay un proceso de maduración por parte de tu núcleo familiar, que es natural y necesario. Ahora solo tendrás que buscar información y apoyo para que estés más preparada para todo lo nuevo. La felicidad seguirá intacta, vivirás muchos momentos enriquecedores para el alma.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El amor está más cerca de los que piensas. Alguien en tu trabajo está ilusionado contigo y hasta ahora no lo has descubierto. Sin embargo, un detalle lo delatará. Date la oportunidad de compartir y conocerlo, pues habrá algo de él que te hará click y no podrás ignorar. Baja un poco tus expectativas, y eso no significa que seas conformistas o mediocre, sino un poco más realista.