Una explosión de buena suerte tendrán 5 signos cuando usen estos números antes del 17 de marzo

Estos tres días prometen estar colmados de buenas energías que se transformarán una suerte avasallante que traerán trabajo, calma y oportunidades para Géminis, Cáncer, Escorpio, Capricornio y Piscis.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Estás siendo cada vez más optimista y esto está mejorando notablemente la cantidad de oportunidades que te están llegando para que avances y concretes tus metas. Por estos días tendrás la posibilidad de hablar sobre un contrato que te beneficiará mucho y te abrirás algunas puertas. También conocerás a alguien con cierta influencia. No te dejes llevar por su apariencia, porque en medio de la sencillez que proyecta tiene una red grande de contactos. Número de la suerte: 22.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Te darán la respuesta que tanto has esperado durante las últimas semanas y será lo que deseas escuchar. Esto te traerá mucha serenidad, pero sobre todo que te dará la oportunidad para que te tomes las decisiones que vienes postergando. Será una señal que el universo te enviará para que hagas mejor las cosas, para que te aventures a explorar otras opciones, porque ya en esta etapa cumpliste tu misión. Número de la suerte: 18.

Recomendados

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Habrá la oportunidad de adquirir un producto o equipo realmente muy bueno y con un precio formidable, todo legal, por lo que deberás elegir entre dos metas: el aparato o el trámite. Déjate llevar por tu intuición, pues con esto te la estarás jugando. Está pendiente a tu alrededor porque el cosmos te indicará qué es lo que más te conviene a corto plazo porque lo podrás sacar el máximo provecho, sin que interfiera con otras acciones. Número de la suerte: 80.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tendrás la oportunidad de hacer conversar abiertamente con una de tus amigas sobre un tema delicado. Ella sabrá darte los consejos que necesitas, no los que deseas escuchar. Préstale atención, pues es quien estará viendo la situación desde una perspectiva mucho menos viciada que la tuya. Además, siempre va a querer tu bienestar emocional. Al final de la semana sabrás qué será lo mejor que puedes hacer en esta situación y conseguirás calma. Número de la suerte: 55.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ese trabajo es tuyo. No habrá poder que te lo quite porque el universo ya destinó que sea para ti. Te sentirás a gusto, la dinámica será completamente distinta a lo que vienes experimentando en otros empleos y, especialmente, serás valorada. Quizá los primeros días te sientas inquieta porque no tendrás el mismo flujo de trabajo, pero en realidad es que estabas siendo explotada y ahora tendrás lo que te corresponde. No te sobre cargarán de responsabilidades. Número de la suerte: 91.