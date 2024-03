Paz y armonía reinarán este 15 de marzo en todo el horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La tranquilidad llegará con una buena noticia que disipará todos los miedos. Ya no tendrás que pensar tanto en ese futuro. Ahora enfócate en resolver los temas que dejaste en pausa, porque tendrás el equilibrio que necesitas para concretar las metas.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tomarás una decisión que para muchos no será la mejor, pero que a ti te dará felicidad y paz, porque eso sí es cónsono con lo que eres. No sucumbas ante la presión de los demás, que no tolerarán que les fijes límites. No te impusieron antes algo, pues menos ahora que eres toda una mujer.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El ambiente laboral estará tranquilo por este día porque cada uno está enfocado en sus objetivos sin querer entorpecer en los asuntos de los demás, al contrario, aportarán ideas para que el resultado sea mucho mejor. Se unirán como un gran equipo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Encontrarás la solución a un problema que te ha costado varios días de buen sueño. La respuesta estará en tu calma, porque es cuando tu cerebro reactive la creatividad y te hará entender cuál es la salida que más te conviene en todo este asunto.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Llegarás a un acuerdo con tu pareja: la separación. Ambos han entendido que no pueden continuar y que antes que se desate una batalla campal entre ustedes, lo mejor es que cada uno tome un camino que lo lleve a la tranquilidad. Forjarán otro tipo de relación mucho más cordial.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Empezarás un ciclo muy importante para ti, porque por fin aceptarás que te has equivocado, reconocerás tus errores y aceptarás la ayuda que esa mujer que tanto te ama te está brindando para sanar tus heridas de la infancia y construyas una mejor versión.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Desde ya estarás enfocada en aprender a decir “No”, a expresar lo que sientes y piensas, a pesar de que eso vaya en contra de lo que los demás opinen. Ya tienes suficientes años como para que otros decidan por ti. Te empoderarás y esto te hará sentir bien.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Recientemente pasaste por una situación de salud que te hizo recapacitar sobre todo lo que has hecho y dejado de hacer en los últimos años. Fue un llamado de atención al que has sabido abrazar. Es hora para que establecer estrategias para tu “nueva vida”.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Renunciarás a todo lo que te has aferrado por tus inseguridades. Te diste cuenta que debes arriesgar, que la vida pasa muy rápido y es momento de vivir sin tantos temores, total, no somos imprescindible ni siquiera para la propia familia. Sigue adelante y explora.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Una persona que te ama mucho te regalará una sesión contigo, ya sea a través de un terapeuta o un masajista, pero tendrás la oportunidad de darte un tiempo, conectar con tus emociones, vivirte y liberar todas las tensiones que tienes atrapadas todas tus energías buenas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La culpa no te hace bien y por fin lo entenderás. Será liberador el proceso que comenzarás a vivir de la mano de un experto, quien te hará abrir los ojos para que te des cuenta que no tienes porqué hacerte responsable de algo que no te corresponde.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Será un día de mucha calma, plenitud. Disfrutarás sin interrupciones de algo que te gusta hacer. Aunque para otros resulte absurdo o simple, para ti hacerlo será placentero porque te sumerge en un estado de quietud, desde donde puedes agradecer por lo que tienes y careces.