El dinero y trabajo no faltarán para 5 signos antes del 17 de marzo

El año sigue avanzando a pasos agigantados y marzo ya terminó su primera quincena, por lo que la suerte en el dinero se centrará ahora, por estos días, a cinco signos.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Dinero: Habrá una propuesta de negocio que resultará bastante atractiva, pero aunque no cuentas con los recursos económicos necesarios para emprender, sí tienes los conocimientos que te abrirán muchas puertas, y que es una herramienta con la que puedes negociar. No dudes en usarla.

Trabajo: La motivación estará en su máximo esplendor y será la razón por la que tendrás ideas brillantes que te darán resultados positivos en las estrategias que has implementando durante todas estas semanas, porque vas a solucionar algunas trabas que has tenido.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dinero: Aunque no tengas una buena cantidad de dinero, este te rendirá para todo lo que tienes que hacer, incluso tendrás oportunidades para solventar de distintas formas los retos que se te presenten para no tocar tus finanzas. Esto impedirá que te endeudes nuevamente.

Trabajo: Una persona de tu entorno será quien te recomiende para un empleo, que comenzará como algo informal o quizá por poco tiempo. Sin embargo, tu desempeño será como siempre: óptimo, entonces, pensarán en la posibilidad de que quedes fija.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dinero: El equilibrio en tus cuentas se mantendrán esta semana y será gracias a la organización que has tenido en ellas, las pautas que te has puesto. No se presentarán hechos que representen un riesgo de desajustes, por el contrario, todo fluirá muy bien para que aumente tu capital.

Trabajo: Las diferencias que has tenido con tu jefe por la forma en la que ambos miran un mismo problema o asunto irán desapareciendo, ya que encontrarán la manera de aceptar y validar el punto de vista del otro y esto ampliará su forma de abordar la circunstancia.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Dinero: Estás apostando por cambiar ese pensamiento pesimista y en estos días te darás cuenta que estarás atrayendo situaciones positivas que te harás avanzar muy bien hacia tus metas, especialmente si necesita dinero. Esto va de la mano con el agradecimiento.

Trabajo: Es posible que te rechacen en un trabajo al que postulaste recientemente y al que quieres pertenecer, pero esto será solo una buena señal, porque una grandiosa oportunidad llegará ante ti de la forma menos esperada. Así que no te aferres a eso que no se concretará, sino lucha por que lo viene.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Dinero: El azar estará de tu lado y se manifestará a través de los sueños, por lo que ponles atención para que descubras, no solo lo que el inconsciente te quiere decir, sino también para que descifres los números que podrían darte un dinero extra en los próximos días. Apóyate en tu intuición.

Trabajo: Tus compañeros de trabajo y tú formarán un sólido equipo para una asignación especial en la que se destacarán porque los egos y metas individuales quedarán de lado. El resultado será grandioso, no solo para ustedes que se afianzarán los lazos, sino para la compañía.