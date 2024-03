La mala suerte en el dinero y el trabajo acompañará a 5 signos

Marzo entra en su segunda semana y será de la peor forma, tanto en dinero como en trabajo, para Aries, Tauro, Cáncer, Leo y Sagitario, quienes perderán dinero, se endeudarán, se quedarán sin información importante, y les robarán el puesto en el trabajo anhelado.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Dinero: Por andar queriendo abarcar todo, vas a perder una suma importante de dinero. Quieres siempre ganar a poco de lugar y no compartir información útil para que otros también se beneficien. Entonces, el cosmos te dejará por fuera de tu propia jugada.

Trabajo: No te apresures, pues por querer salir temprano es posible que no guardes un documento y pierdas todo el trabajo que has hecho hasta ahora. Tendrías que comenzar casi desde cero. Si necesitas pausar, pues asegúrate de guardar muy bien, incluso haz otras copias.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dinero: Cuando piensas que por fin podrás ser dueña de tu dinero, llegará un nuevo imprevisto y tendrás que endeudarte para hacerle frente y la única opción que conseguirás se la de un usurero que te prestará el dinero, pero con una tasa alta de porcentaje de crédito,

Trabajo: No te pondrás de acuerdo con uno de tus jefes con un asunto en particular. Cada uno tiene un punto de vista muy opuesto. Pero, tú tendrás la razón y no va a querer a dar su brazo a torcer. Deberás buscar otras salidas y resguardar tu nombre para que no se afecta cuando todo se arruine.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dinero: Pediste varios adelantos salariales, pero hay de uno que no te acordarás, porque para el viernes piensas que te pagarán cierta cantidad de dinero con la que estás contando, mas no será así. Buscarás la manera de conseguir el dinero que falta para cubrir tus necesidades.

Trabajo: Se cometerá un error garrafal y te culparán a ti. Aparentemente serás “la última” en tocar ese asunto, pero lo que los demás no saben es que tú, como siempre, tendrás un respaldo y será eso lo que te salvará. Descubrías quién será esa persona que tratará de boicotearte.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Dinero: No descuides tus tarjetas del banco porque pueden hacerte el famoso “cambiazo” o vaciar tu cuenta tras verte las claves. Esto también aplica a las páginas web de compras, porque puedes ser que ingreses los datos en un portal falso.

Trabajo: La tecnología te jugará una mala durante la presentación de una de tus propuestas y no tendrás formas dinámicas de dar a conocer tus ideas. Tendrás que apelar a la creatividad para explicarte. Esto pasará porque siempre te confías de los equipos y no sueles hacer pruebas.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Dinero: Tienes que fijarte muy bien los dígitos que estás marcando porque una vez que hagas esa transferencia, hay pocas probabilidades que te devuelvan el dinero si depositaste mucho más de la cuenta. Entonces, quedarás casi en eso cero y esto te desestabilizará.

Trabajo: Toda la selección de persona la ido muy bien pero, aunque ya estás casi con un pie dentro de la empresa, llegará un persona mucho más joven y con menos experiencia que tú, que te quitará el puesto porque, por supuesto, cobrará menos y es lo que le conviene a la empresa.