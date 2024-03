La Luna nueva traerá grandes cambios para todo el horóscopo la segunda semana de marzo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La familia se ampliará. Un nuevo integrante llegará para cambiar toda la dinámica y el estilo de vida. Se vienen desafíos. La negación puede complicar el panorama, pero la aceptación hará que todo el proceso sea mucho más tranquilo y así también disfrutarás de los buenos momentos.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Es posible que te den erróneamente una información, lo que te meterá en problemas, ya que actuarás con base en eso y será entonces cuando tu imagen quede afectada. Así que lo más sano es que verifiques todos los datos que te den, para que estés segura y cuides de ti.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El agotamiento emocional te impide avanzar y también te boicoteará, porque es posible que dejes pasar algunas oportunidades interesantes para tu crecimiento en el área laboral, ya que la fatiga está alterando su personalidad y la forma en cómo te desempeñas en tu trabajo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Desde este mes verás cambios positivos en tus finanzas y lo mejor de todo es que vas a lograr la independencia económica, algo por lo que has trabajado en silencio. Ahora sí tendrás capacidad de tomar decisiones sin depender de otros, especialmente de tu pareja.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tus súplicas serán escuchadas y vivirás una experiencia que te tocará las fibras y te harpa recapacitar sobre esos pensamientos negativos que tienes y que poco a poco se ramificado. Verás la esperanza de nuevo y lograrás tener bienestar emocional y mental, con ayuda de dos amigos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Renunciará a hacer algo que te gusta mucho, pero será por una buena causa. Quizá muchos te critiquen o señalen, pero tú debes desechar esos comentarios porque no te aportan, además de te sentirás muy bien y eso es lo que más importa.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

El estrés por el exceso de trabajo y responsabilidad te pasarán factura. Además de reflejarse en tu productividad, también te perderás de una actividad muy importante para un ser querido y que te admira mucho. La decepción será grande y tendrás que volverte a ganar su confianza.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Busca a esos amigos o compañeros que le dan más luz a tus días. Coordina un encuentro, es hora de que reconectes con tu vida social, que salgas un poco, que te distraigas y converses sobre otros temas. Te lo mereces y, sobre todo, te hace falta.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

El descontento laboral crecerá mucho tras la Luna nueva y es momento de que te plantees buscar nuevos horizontes. Te da miedo porque tienes una familia que depende de ti, pero no puedes seguir en un lugar en el que ya no te sientes cómoda y, además, ya no te valoran.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te llegará una oportunidad que no deberás pasar por alto, ya que promete darte un gran impulso en tu empleo. Es posible que esté relacionado con una capacitación, que te brindará más herramientas para que te destaques y concretes más objetivos en tu puesto.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Tendrás una fuerte discusión con un amigo o familiar que te desestabilizará emocionalmente desde este fin de semana y afectará tu desempeño laboral. Deja que los días transcurran y propicia una nueva conversación para que busquen una solución o se den las disculpas que ambos se merecen.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te darán la libertad para que te puedas expresar, dar tu punto de vista sobre una situación y aportar ideas estupendas que te darán reconocimiento, ya que las plantearás desde una perspectiva bastante interesante y diferente, lo que cautivará a muchos.