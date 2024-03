Este 9 y 10 de marzo, la Luna nueva sellará la suerte para todos los signos

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se te presentará un desafío inesperado que te pondrá a prueba. Pero, no estarás sola porque vas a recibir la ayuda necesaria de parte de un extraño, quien te guiará para que salgas airosa. No dudes en tomarle la palabra porque se tratará de alguien con mucha experiencia en el tema.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Serán dos días bastante relajados en los que podrás hacer lo que mejor te plazca. No te quedarán tareas pendientes, así que podrás hacer algunos planes para compartir en familia y disfrutar una salida o reencuentro con tu grupo de amigos. Desestrésate.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

En un evento casual es posible que hagas match con alguien importante, que podría traer cambios para tu vida laboral, amorosa o económica. Así procura mantener el contacto, ya que apostará por ti porque sabe reconocer a las personas con potencial, como tú.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Hay un problema un tanto complicado relacionado con trámites, con comunicaciones, pero que todo se destrabará durante el segundo fin de semana de marzo, pues encontrarás la solución tras meditar seriamente sobre el asunto, pero sin aferrarte al problema.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Algún familiar o compañero te invitará a un viaje de improvisto, sin planificación. Será algo corto, que lo disfrutarás mucho porque conectarás con ese grupo y también con las energías de la naturaleza. Regresarás cargada de muchas buenas vibras y con la motivación a millón.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La fiesta la llevarás en paz. Asumirás algunas acciones porque ya no quieres desgastar tus energías en alguien que no cambiará, que no tiene iniciativa. Esas vibras las concentrarás para buscar oportunidades para ti, para que puedas hacer tu vida lejos de esa persona.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Una persona clave te buscará conversación durante estos dos días y será quien en los próximos días te recomiende ante otros, de modo que ahora empezará a despegar tu carrera, empezarás a cultivar tu fama. Pase lo que pase, jamás olvides a este hombre tan trascendental.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por fin hablarás con un familiar con quien desde hace varios años tienes una conversación pendiente. Ahora sí es el momento para que cierren un ciclo doloroso para ambos. Es un tema que es necesario que toquen porque, aunque ya no duele, sí se tiene presente.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Aprovecharás un dinero que llegará a ti para saldar una deuda asumida el año pasado. Quedarás libres y de ahora en adelante sí podrás planificar otras metas, pues dispondrás de más dinero para maniobrar en dado caso que se necesite tocar las finanzas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tu pareja necesitará que lo apapaches. Se siente un poco mal, pero tampoco desea conversar sobre el tema, solo que lo contengas. ¡Hazlo sin preguntar!, pues cuando se sienta preparado te contará la razón de su aflicción y entonces podrás ayudarlo con tus palabras de aliento.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Date la oportunidad de conocer a ese chico que desde hace rato te está pidiendo una oportunidad, porque él tienen mucho de lo que a ti te gusta, pero tienes las expectativas tan altas que te impiden ver que él es un gran partido para ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ya prácticamente te has rendido en tu búsqueda de empleo. Estás agotada de recibir tantos portazos. Sin embargo, en universo tienen algo bueno preparado para ti y este fin de semana te enviará a una persona que te ofrecerá un puesto sin que tú hayas mencionado que estás desempleada.