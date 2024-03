Lucero aparece en primera fila en show de Mijares y se lleva todas las miradas por este motivo

La noche de este jueves 7 de marzo, los cantantes Lucero y Manuel Mijares una vez sorprendieron a todo el público del Auditorio Nacional cuando ella interrumpió a su exesposo para gritarle desde la primera fila, donde se encontraba junto a la hija de ambos, Lucerito. Un hecho por el que se ganó la ovación de los presentes.

“Es de ardidos”, gritó una y otra vez la artista de 54 años, cuando Mijares se disponía a cantar el tema “Si me tenías”, rola con que la también actriz ha admitido que no le gusta, y es el cantante la lanzó en el 2012, un año después de su separación. Él, en una oportunidad, manifestó que solo se limita a cantarla, pues la compuso Gian Marco.

“La novia de América” estaba sentada y se paró de su puesto para gritar fuertemente, para luego sentarse y expresar con sus manos con los pulgares hacia abajo que esa canción no “es buena”, mientras los seguidores de la pareja la auparon a que subiera al escenario para cantarla junto al padre de sus hijos.

2 cosas: Qué vozarrón tiene Lucero que con ruido y sin micro ni nada, se escuchó fuerte el "Es de ardidos" jajajaja

Y Lucerito de brazos cruzados viendo el mundo arder 😂😂😂😂

Amé, qué momentazo!!

Los Mijares Hogaza son lo máximo! 🤩 pic.twitter.com/xnvao5dgJv — Lulú Heredia 🌺🌟 (@Lulu_hm) March 8, 2024

Esta no es la primera vez que ella dice lo mismo sobre el tema. La primera vez que lo hizo fue en el 2022, cuando ella apareció en el escenario y le dijo: “¿No es malísima? Es de ardidos, es de ardidos, poquito es de ardidos, Manuel... Bueno, es bonita, depende del contexto”. En ese momento el público la abucheó, pero luego entendieron que se trató de una broma, que ahora se ha extendido a otros shows, como el de este jueves.

Durante las últimas semanas, se especuló que la pareja habría regresado, pues durante una presentación de los dos en Phoenix, Arizona, como parte de su gira “Hasta que se nos hizo”, Lucero le robó un beso a Manuelito, como ella le dice al padre de sus hijos. El intérprete de “El privilegio de amarte” se paralizó ante el arrebato.

Pero, ese no fue el único momento de la noche en la que sorprendieron al público, pues aparentemente los dos se dijeron algunas verdades. Mijares expresó bromeando: “Ella tuvo la dicha de estar casada conmigo”, y ella no dudó en responderle: “No me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas”, lo que desató las risas y los aplausos del público.

La pareja siempre ha bromeado sobre su separación hace 13 años. Mantienen una relación bastante cordial y sana, al punto de que tienen una gira juntos. Ante este beso de supuesta reconciliación, el cantante de “Soldado de amor” se pronunció: “Estamos muy tranquilos así, somos muy amigos, nos queremos mucho. Así estamos felices, ella y yo somos disfrutamos mucho (los conciertos). (...) La gente pide beso, beso y jugueteamos con eso, hay una gran amistad y cariño, es la mamá de mis hijos”.