Horóscopo: protege tu suerte en el dinero con este talismán hasta el 15 de marzo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Necesitas descansar mejor y dejar los problemas fuera de tu cama porque te están pasando factura. Tu mente se mantiene activa, es por esto que al despertar te sigues sintiendo cansada. Busca ayuda o trata de conversar con alguien para aliviar la carga. Talismán: atrapa sueños.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Te topará con un hombre que te impactará mucho y por distintas razones, así que no dejes pasar esta señal que el universo te enviará. Tendrás que ir descubriendo cuál es la misión que él tendrá en tu vida y debes estar abierta a aceptarla para que haya un cambio positivo. Talismán: ojo turco.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Las corazonadas no aparecen por sí solas, siempre se activan ante alguna señal que conscientemente no vemos, por lo que no ignores tu intuición, síguela para que puedas ir por buen camino. Te conoces bien y sabes que no has fallada en ese sentido. Talismán: monedas chinas.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Habrá mucha tensión en tu puesto de trabajo porque se darán opiniones encontradas sobre un asuntos de dinero que les concierne a todos. Debes respetar las razones de los demás, aunque no las compartas. Eso sí, tienes que dejar claro cuál es tu punto de vista. Talismán: maneki-neko.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Tienes miedo de tomar una decisión porque no quieres equivocarte y que todos te reprochen, pues deja esos pensamientos atrás y aférrate que solo tú puedes hacerlo y si a los demás no les parece, entonces, será su problema con el que no estarás dispuesta a lidiar. Talismán: trébol.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Vas a tener que hacer de todo para no perder la paciencia ante una circunstancia que te rebasará, porque una conducta inapropiada podría ser contraproducente para ti y te quedaría sin nada. Te estarán evaluando sin que tú lo sepas. Talismán: estrella de cinco puntas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Es hora de que reclames tu espacio, tu privacidad, porque aunque sean pareja cada quien debe contar con su intimidad. Quizá lo tome muy mal, pero es necesario que pongas límites y te empoderes, porque ya basta de tanto abuso de su parte. Talismán: mano de Fátima.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tus compañeros de trabajo te darán una grata sorpresa. Esto será una muestra del cariño que te tienen. Ocupas un lugar especial en su corazón y quieren halagarte. Saben que ahora más que nunca necesitas mucho apoyo y ellos están dispuestos a dártelo. Talismán: triángulo de salomón.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tienes muchas responsabilidades y debes lidiar con todas al mismo tiempo, entonces o te organizar y empiezas a jerarquizar, o sencillamente libérate de las que ya no puedas, delega funciones, porque de lo contrario tu desempeño estará en juego. Talismán: pirámide.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienes un gran amor, pero prohibido. Lastimosamente llegaron tarde a la vida del otro y deberán asumirlo. Ya no aceptes más ser la otra, porque sabes muy bien que ni tú ni él están dispuestos a arriesgar lo que han conseguido hasta ahora por separado. Talismán: elefante.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Una mujer joven muy importante en tu vida te dirá unas palabras sabias que te motivarán a dar esos pasos para que dejes atrás esos cosas que ya no te generan nada en la vida. Ella te dará la seguridad que necesitas para dar ese paso en este nuevo ciclo de tu vida. Talismán: búho.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No hay peor ciego, que el que no quiere ver. Así que ya no pierdas tu tiempo mostrándole el buen camino a esa persona. Déjala que se estrelle y comienza a trabar el complejo de salvadora que tienes para que te centres más en ti y no en los demás. Talismán: cruz de la vida.