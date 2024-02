El último fin de semana de febrero estará lleno de conflictos

Con la Luna llena de nieve, febrero despedirá su último fin de semana, que traerá conflictos a Aries, Géminis, Libra, Escorpio y Piscis, pues tendrán que tomar decisiones en materia del amor, así como dejar comprarse con otros, para no minimizar su autoestima.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Sientes mucha presión por tratar de alcanzar los estándares que tienen otras personas cercanas a ti y que pondrán de manifiesto en un evento en el que también tendrás que medirte. Esto te estresará mucho y te traerán conflictos internos que podrían afectar tu autoestima, ya que pensarás que por tener menos poder adquisitivo, tus posibilidades de figurar son pocas, pero recuerda que tienes mucho potencial y virtudes que te hacen valiosa.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

No puedes seguir en la misma situación. Tienes que decidir entre dos amores, porque te estás haciendo mucho daño y ellos también. No se puede amar a dos personas al mismo tiempo, así que sé sincera contigo. Este fin de semana úsalo para meditar, ya que esto también podría un giro de 180 grados a tu vida. No se trata de con quién obtienes más beneficios, sino también con quien te sientes tú, sin restricciones y que respeta tus límites y te abraza junto a tus sueños y defectos.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Es necesario que comiences unos nuevos hábitos saludables, ya que tu cuerpo te está dando signos de alerta, por lo que iniciarlo será un choque para ti. Desaprender para luego aprender te costará mucho. Solo piensa en todo lo que puedes perder y ganar con una vida mucho más sana. Busca cambiar un hábito a la vez y paulatinamente, porque los cambios bruscos solo hacen que caigas una y otra vez en la tentación.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tu cuerpo te está avisando que ya no soporta más la carga que lleva encima, pues te has convertido en toda una adicta al trabajo para, inconscientemente, alejarte de la realidad. Lo estás forjando y todo el estrés acumulado tendrá que drenarse por algún lado. Bájale la intensidad, delega funciones, confía en los demás, organízate y divide las tareas para hacerla en varios días, finalmente, dedica tiempo a relajarte, a interactuar con la naturaleza para llenarte de buenas energías.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te ofrecerán un buen trabajo, mucho mejor que el que tienes ahora. Sin embargo, tiene ciertos aspectos que no te convencen porque deberás gastar un poco más para llegar hasta allí cada día, y que renunciarías a algunas de las libertades de las que gozas ahora. Entonces, esto este asunto te mantendrá ocupada durante este fin de semana.