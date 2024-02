Febrero terminará con un golpe de suerte en el dinero para 5 signos gracias al año bisiesto

Cada cuatro años, febrero suma un día más para un total de 29 días, en un año bisiesto. Esto se debe a que el año trae 365,2422 días, que es tiempo que toma la Tierra en darle una vuelta al Sol, y aunque estas centésimas parece no importar cuando se acumulan con el pasar del tiempo las estaciones climáticas no concordaban con los meses.

Por esto se “lograr sincronizar año solar con año cronológico, cada 4 años el año pasa a tener 366 días en vez de 365, de este modo las estaciones no se confunden, y por ejemplo, el inicio de la primavera, puede seguir siendo el 21 de marzo. Sin años bisiestos cada 12 años los calendarios se desfasarían 3 días”, explica un artículo de National Geographic.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Por estos días tendrás mucha suerte, especialmente en el dinero, ya que esas cosas que no usas en casa son las que les darán un respiro a tus finanzas. Venderlas te aportarán una buna cifra de dinero con la que podrás solventar algunas deudas y compromisos que adquiriste. Así que no dudes es seguir buscando entre tus cosas porque seguramente tendrás otros objetos de valor en desuso a los que les podrás sacar provecho en los tiempos de crisis.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

A veces eres un poco desorganizada con el dinero en efectivo y no suelen colocarlo dentro de la billetera, sino en los bolsillos de tus prendas, pues esto te salvará, porque conseguirás dinero que te alegrará el día porque ya no llegarás justa para el final de febrero. Podrás comprar eso que te hace falta sin tener que esperar más días. Sin embargo, trata de ser más organizada porque sino, el dinero se diluirá entre tantos gastos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Pese a algunas faltas que has tenido en el trabajo por asuntos de fuerza mayor, no te descontarán estos días y esto es una forma de decirte que eres una buena empleada, que se ha puesto la camiseta de la empresa y ahora tú necesitas de ellos. Pero no tomes esto como algo de costumbre porque entonces perderás tu credibilidad y reputación que te has ganado con mucho empeño.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por fin conseguirás el empleo que tanto has esperado. La perseverancia será recompensada con un buen salario y sobre todo un horario que te permitirá disfrutar de tu vida privada. No mires hacia atrás para quedarte, sino para agradecer por la oportunidad que te dieron tus actuales jefes, ya que esto te catapultará para el nuevo trabajo. Adquiriste experiencia, pero tienes que seguir creciendo y en ese lugar no hay para escalar más.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Una persona que tiene harta experiencia en las finanzas te dará unos consejos bastante útiles que te permitirán usar y sacarles provecho a las tarjetas de créditos, así como todo el dinero que entra mes a mes a tus finanzas. Son trucos sencillos, pero que requieren de dedicación y constancia para que puedas ver cómo te va quedando dinero para ahorrar y concretar algunos proyectos que tienes en mente.