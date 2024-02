Del 15 al 17 de febrero, dos conjunciones planetarias influirán en la vida de 5 signos.

Aunque en el cielo de este jueves 15 de febrero y sábado 17no serán observables las dos conjunciones planetarias ocurrirán, sí influirán en algunos signos del zodiaco. Plutón tendrá un aparente acercamiento con dos planetas esta semana. Primero con Marte este jueves y luego el fin de semana con Venus, ambas conjunciones se desarrollarán en la constelación de Capricornio. Las mujeres nacidas bajo Aries, Géminis, Leo, Capricornio y Piscis

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Es posible que te enfrentes a una desilusión, pero no será porque obrarán mal hacia a ti, sino porque tienes las expectativas muy altas, esperas demasiado de una situación que no lo amerita y es porque esto que cuando se concrete no se acercará a lo que tu mente ha estado ideando. Míralo desde otra perspectiva y que esto te sirva de lección para tener pensamientos más realistas que te impidan “caerte de la nube”. Disfruta el momento como se desarrolle.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tendrás una necesidad enorme de recibir cariño, afecto por parte de quienes quieres, pero especialmente de tu pareja. No te enrolles en cosas que no hay, pues piensas que él está distante, pero no te has enfocado en cómo ha sido tu comportamiento en los últimos días. No le exijas tanto y si lo haces, pues tienes que dar en esa misma medida. No esperes a que él adivine lo que quiere, díselo, comunícale lo que sientes y verás cómo las cosas mejoran.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Los cambios que has hecho en cómo administras tu economía te permitirán darte unos gustos por estos días, ya que todo estará cubierto y no significará un desequilibrio. Llevar este control te da mucha paz y también te permite planificar ciertas salidas sin que estas te generen una culpa por haber gastado en “banalidades”. Disfrutar de tu momento, gózalo. El universo te proveerá de todo lo que necesites, siempre y cuando tu gratitud venga desde el corazón.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Si has estado sola, pues en estos días la situación no será la misma, porque te presentarán a un hombre que atrapará con su perfume. Su aroma te dejará enganchada para luego hablar plenamente de temas complejos que te seducirán. Date la oportunidad, deja que las cosas fluyan y no te hagas ilusiones ni expectativas de lo que ocurre, porque corres el riesgo de “matar” todo lo que se estará formando. Es un proceso bastante seductor que promete dejarte grandes aventuras.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las tensiones de la convivencia con esa persona pueden crecer si no toman a tiempo algunas decisiones. Lo más sensato que es durante estos tres días traten de dialogar, buscar una vía pacífica que calme los ánimos, pues no es agradable estar trabajando o viviendo en un espacio en el que las malas vibras están a su máxima expresión. Busca la ayuda de un mediador.