Dinero y amor: las malas noticias llegarán para estas mujeres antes de la Luna cuarto creciente

En la semana del amor, la Luna llegará a su primer cuarto: creciente, para dejar algunas huellas nada agradables en la vida financiera y amorosa de Aries, Cáncer Virgo y Escorpio a partir del viernes 16 de febrero.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Dinero: Es probable que los impuestos que debas pagar se salgan de tu presupuesto, alterando toda la economía de tu hogar, o en su defecto algunos servicios públicos. Algo que te pondrá a correr porque no tendrás la liquidez suficiente para asumir el incremento.

Amor: Hay una ruptura de relación, ya sea de pareja, amigos o familia. Pero las discrepancias sobre un tema muy delicado hará que todo lo construido quede hecho añicos. Se iniciará una época de dolor y tristeza, pero que al final te convertirá en una mujer fuerte.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Dinero: Tendrás que endeudarte nuevamente para pagar un imprevisto relacionado con tránsito o temas médicos que no podrás eludir. Alguien muy cercano te prestará el dinero, pero con un porcentaje alto de interés que te abrumarán. Así que deberás saldarla lo más rápido posible.

Amor: Los chismes harán estragos en tu relación y será básicamente porque la confianza ya viene resquebrajada. Esta vez no será cierto ese rumor, pero sí desatará una discusión bastante fuerte que puede acabar con frases hirientes y episodios del pasado que se suponían estaban sellados.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Dinero: La situación económica de la empresa no está muy bien y se viene recorte de personal. Tú estás en la lista, justo en este momento de enfermedad de un pariente en el que necesitas apoyar con dinero para lograr su bienestar. Sin embargo, es posible que en unas pocas semanas consigas otro.

Amor: Descubrirás una infidelidad que te destrozará el corazón. Ya no puedes seguir perdonando porque necesitas amarte más y darte tu puesto. No puedes edificar una relación con bases tan frágiles, como la confianza y la comunicación. El adiós será lo más sano para ti.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Dinero: Las cuotas que tienes pagar se incrementarán debido a un error y no tendrás forma inmediata de resolverlo porque lo que tendrás que pagar ese excedente que no está en tus planes para luego reclamar y que te devuelvan dichos pesos.

Amor: Los celos están pasando todos los límites y él ya no soporta más que no lo dejes ser, pese a que así lo conociste y ahora pretendes cambiarlo. Está harto de siempre tener que ceder, darte la razón y cambiar conductas para que no te enojes. Se cansó y todo se acabará. Te servirá de lección.