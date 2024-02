Lo que debes evitar cada animal del zodiaco asiático para tener un Año nuevo chino próspero

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

No saber manejar el estrés. Será necesario que aprendas a buscar el equilibrio y la armonía espiritual porque no conseguir este estado, no estarás a la altura de las circunstancias, porque sencillamente tus pensamientos están atascados en el agobio y los problemas.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

No poner límites. Decir sí a todo a pesar de tus creencias, convicciones e intereses no trae buenas intenciones para ti. Al contrario, atraerás a todos los aprovechadores que te consigas en el camino. Establece límites a los demás en todos los aspectos de tu vida.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Ser perfeccionista. Si piensas que porque estás pendiente de que todo funcione como debe ser sin que el mínimo error tenga cabida, pues te equivocas, ya que esto solo manifiesta tu inseguridad y también prepotencia, dos factores que no generan desarrollo, sino estrés y estancamiento.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Manejar mal el dinero. Peso que llega a tu bolsillo o cuenta bancaria ya está gastado. Este mal hábito es el que te impide que la prosperidad llegue a tu vida. Deja de gastar el dinero que no tienes, de endeudarte en cosas innecesarias. Lo que puedes hacer es ordenar tus gastos para que puedas invertir.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Tener miedo al fracaso. No hay un pensamiento que más estanque en la vida que este, ya que dejas pasar buenas oportunidades solo por pensar que irá mal. Recuerda que también te puede ir bien. Lo importante es que lo intentes y si fracasa, tendrás una lección y una nueva forma de cómo no hacerlo.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Compararte con los demás. Cada quien tiene un ritmo, sus propios intereses, otras oportunidades y también estilos de vida que influyen en cuán rápido o lento tarda en conseguir lo que desea. Medirte con otro debe servir para saber qué estás haciendo bien o mal, pero no para señalarte.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Postergar. Dejar para después todo lo que puedes desarrollar hoy es solo una mentira que quieres creerte, pero no puedes. Trata de resolver los temas importantes en el momento, porque luego puede surgir inconvenientes que podrían hacerte quedar mal porque sencillamente no las puedes terminar.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

No planificar. Dejar todo a la improvisación es todo lo opuesto al perfeccionismo y ambos extremos son muy malos cuando se busca surgir y prosperar en la vida. Si bien no puedes controlar todo, pues con base en eso debes organizar tu tiempo, plantearte estrategias y determinar tus objetivos.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Sedentarismo. No solo estás poniendo en riesgo tu salud, porque tu cuerpo no se está ejercitando, sino que también no estás trabajando en nada para que las buenas vibras lleguen a tu vida y desde la comodidad de tu cama no te llegarán solo porque eres una buena persona.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Limitar tus pensamientos. No dejes que esas creencias que te limitan impidan tu crecimiento, porque comienzas a conformarte con lo que el universo pueda darte. Habla mucho de tu autoestima. Te mereces cosas buenas y debes pensar en grande, además de luchar por esto.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Evitar los desafíos. Huirles a los retos no hará que se vayan, lo único que lograrás es que la fortuna y bonanzas se alejen de ti. Tienes que aprender a enfrentarte a los miedos. Convertir los desafíos en oportunidades que te dejarán ganancias de todo tipo.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Ser negativa. Cambia tu mentalidad hacia una más positiva y optimista, porque atraes lo que piensas. No es si quieres un millón de pesos estos vendrán a ti, pero sí son posibles las oportunidades para que trabajes para conseguir una vida mucho más estable y cómoda.