La oscuridad de la Luna nueva llegará con señales de prosperidad para todo el zodiaco

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Experimentarás una mayor conexión emocional con tus parientes que tienes tiempo que no ves y esto será gracias a una situación crítica que vivirá la familia, pero que llegará para unirlos más y fortalecer los lazos. Saldrás victoriosa de todo este asunto.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Avanzarás en el proyecto en el que estás enfocada, no será a la velocidad que tú quieres, sí con pasos bien firmes. No habrá contratiempos, ni nada que lo detenga, pero sí será de forma un poco más pausada. Solo debes tener paciencia y no acabar con tus esperanzas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Confía mucho más en tus instintos porque te llevarán directo hacia el hombre que le dará más felicidad a tu vida. Cuando dejes el temor de lado y empieces a escuchar lo que tu propia mente te dice, le conocerás el rostro. No te cohíbas, porque te puede sorprender mucho su identidad.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Correrás con mucha suerte, porque el cosmos te protegerá de una situación tensa que se desarrollará cerca de donde estás. Serás afortunada de salir ilesa, pero será una advertencia para que sea mucho más cautelosa de tu entorno y no pases tanto tiempo viendo la pantalla de tu celular.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Ya no tendrás que preocuparte más por ese problema o gran reto que te trajo este nuevo año, porque contarás con la ayuda de alguien que solucionará casi por completo eso que tanto te agobia. Solo tendrás que aferrarte a tu fe. Ya será poco lo que tendrás que hacer.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una noticia te removerá todo el pasado y vivirás momentos de dolor, pero tomarás muy enserio el consejo sabio que te dará una mujer y esto te permitirá vivir intensamente cada emoción, pero sin que te quedes atrapada en estas. Esta será la solución para enfrentar con gallardía el asunto.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La sinceridad por delante. Por compromiso o por no saber decir no, podrías asumir una responsabilidad demasiado grande que te puede traer ciertos inconvenientes, por eso lo mejor es que hables con la verdad y digas cuáles son tus límites, hasta dónde puedes llegar o qué hacer.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay mucha disposición para aprender, así que aprovecha estos días para iniciar algún curso de idiomas o algo relacionado con tu oficio o profesión que te permita desarrollarte mejor y ampliar tu horizonte, ya que estas en una etapa de tu vida en la que tu poder de concentración es elevado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Organiza tu espacio de trabajo, bota lo que no necesites, especialmente papeles que solo acumulan polvo y malas vibras. Limpia a profundidad y sella esto con una vela aromática, de esta forma las buenas vibras llegarán más rápido a ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te darás los resultados de exámenes o algún diagnóstico, pero no te quedes con una sola opinión, busca otra persona a quien consultar porque el primero pudiera estar equivocado. Sin embargo, en líneas generales, tu salud está bien y no tendrás que preocuparte por nada.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La relación con tu pareja estará cada vez mejor y es básicamente porque ambos han dejado de suponer y le han dado más protagonismo a la comunicación efectiva entre ustedes. Los resultados han sido mejor de que la esperaban. Sigan así.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Has superado muchas etapas dolorosas en tu vida, es por esto que tendrás la madurez para decirle no a ese hombre que regresará a tu vida con la intención de reconquistarte, pese a todo el dolor que te causó. Ahora estás fortalecida para decirle que su oportunidad pasó.