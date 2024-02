Tripleta de conjunciones traerá malos augurios a estos signos y cómo evitarlo.

Entre este miércoles 7 de febrero y mañana 8, se desarrollarán tres conjunciones lunares, la primera con Venus, y las otras dos con Marte y Mercurio, que no serán visibles ya que se desarrollarán durante la tarde de México, pero sí tendrá una gran influencia negativa en cuatro signos zodiacales: Aries, Leo, Libra y Escorpio; pero, te diremos cómo contrarrestarla.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Llevas mucho tiempo planeando una salida o un encuentro que promete cambiar para bien tu futuro en el tema financiero, ya que desean conversar sobre algunos asuntos importantes antes de cerrar cualquier trato. Sin embargo, esto no será posible, ya que esa persona también está recibiendo una contraoferta por otro lado, es muy posible que sea mejor que la tuya y estés a punto de quedarte de nuevo en la nada.

Para evitar esta situación, solo necesitar tomar una vela blanca o amarilla y con mondadientes marcar en el cirio el nombre de la persona. Esto lo pondrás en sobre un plato blanco en el que harás dos círculos: uno de canela en polvo y otro con sal. En este meterás la vela que deberás prender. Piensan en todo lo que deseas mientras haces el rito. Así bloquearás todas esas malas energías.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Quieres hacer todo al mismo tiempo y por estar apurada para darle continuidad a la siguiente actividad, no te cerciorarás sobre el pago de una mercancía y la entregarás. Finalmente es posible que todo sea una modalidad de engaño y ahora tendrás que pagar ese dinero que faltará, algo que por supuesto no está en tus planes y mucho menos en estos momentos cuando más necesitas cuidar tus finanzas.

Transmuta estas vibras negativas con un listón rojo, que deberás hacerle tres nudos y dejarlo remojar toda la noche en un vaso de vidrio transparente con agua y sal. Sácalo, deja que seque y ponlo en la muñeca de la mano que más uses.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Los conflictos estarán a la orden del día hoy y mañana en tu puesto de trabajo y esto se deberá principalmente por la envidia y la cizaña con la que actuarán algunos de tus compañeros, aunado a un clima de tensión por la gran cantidad de trabajo que se deben entregar en un plazo que está por culminar. Las ofensas o acciones para que te equivoques serán algunas de las estrategias que usen para distraerte o atrasarte.

La única forma que puedas cortar este efecto es llevando contigo, ya sea en tu cartera o en tu escritorio un poco de azúcar. En un trozo de tela blanca, que puedes convertir en un pequeño saquito, echa un puñado pequeño de azúcar, que deberás cerrar con un listón rojo para atraer la armonía. No permitas que nadie lo toque.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las cosas en el amor se podrían complicar durante la tripleta de conjunciones haciendo que el más mínimo detalle resulte suficiente para estallar en una discusión que no solo caldeará los ánimos, sino que también herirá porque se dirán muchas cosas de la que no han conversado civilizadamente y que, ahora en plena rabieta, estallarán en la cara de cada quien. Por muy verdades que sean, el modo de comunicarlas no será la mejor y causará dolor. El arrepentimiento no cambiará nada.

Para no llegar a este punto de no retorno, lo mejor será que en un papel escribas el nombre de tu pareja y el tuyo, así como todo lo bueno que deseas para la relación. Luego, prenderás una vela blanca y un incienso de canela o sándalo, y le pedirás al cosmos que proteja tu amor. Deja que el cirio se consuma. Guarda la petición en un lugar privado.