La Luna se encontrará con cuatro planetas y habrá un golpe de suerte antes de 12 de febrero

Las conjunciones serán las protagonistas durante esta semana, pues a partir de este miércoles 7 de febrero, la Luna tendrá un aparente acercamiento con cuatro planetas, incluso dos en un mismo día, lo que hará estallar la suerte para Cáncer, Leo, Sagitario, Capricornio y Piscis. Mañana miércoles, el encuentro será con Venus, para luego hacer con Marte y Mercurio el jueves 8, y terminará el sábado 10 con Saturno.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Todas esas buenas acciones desinteresadas que has hecho a lo largo de tu vida y por las que muchas personas te cuestionaron serán recompensadas en los próximos días con un gesto supremamente altruista que te sorprenderá. Te darás cuenta que sí valió todo lo que hiciste, que aunque el cosmos tardó, llegará en el momento que necesitas. Este episodio de tu vida es un llamado de atención para ti y todos los que te rodean. Tendrás calma y, sobre todo, mucha paz en tu corazón.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Deja le miedo atrás y atrévete a dar ese salto hacia el mundo de los negocios porque estás en el tiempo perfecto para que todo se concrete de la manera que necesitas para triunfar en tu emprendimiento. Confías en tus capacidades y fortalezas, y ha hecho que otros también se sientan seguros y te brinde su apoyo para que avances. Lo que está por llegar será glorioso.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tendrás la oportunidad de organizar tu tiempo para que tu trabajo y tu vida privada encajes perfectamente y no haya interferencias entre estos. Lograrás un equilibrio que te brindará tranquilidad y sobre todo el chance de expandirte, ya que podrás hacer algunas actividades que desde hace años tienes en pausa. Verás cómo las buenas energías comenzarán a fluir hacia a ti y mágicamente todo se ira dando como lo deseas.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Ese corazoncito que ha estado en pausa para el amor, pues ahora volverá a latir con fuerza porque un hombre centrado, maduro y empático llegará a tu vida para mostrarte su mundo. Serán días interesantes en los que sentirás como en el cielo. Disfruta sin apuros, vive cada etapa, especialmente la del romanticismo sin estar pensando tanto en el mañana, pues si él estará en tu futuro lo sabrás a medida que madure la relación que estás por comenzar.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No dudes en tentar al azar porque hay altas probabilidades de que te lleves ese premio. Será un dinero que no está en tus planes y con el cerrarás un trato o una deuda. Eso sí, no abuses de la suerte porque entonces puede jugarte todo en contra. Es probable que en tus sueños encuentres esos números que te lleven al premio final o que esté a tu alrededor.