Doble conjunción lunar en la semana influirá en la prosperidad y la paz de 5 signos del zodiaco

La semana estará llena de conjunciones, empezando este miércoles, pero serán las de este jueves 8 de febrero las que se roben el protagonismo, ya que la Luna, Marte y Mercurio se acercarán, pese a que pudieran brindar un brillo particular en el firmamento porque el satélite estará a uno un día de completar su fase nueva, no será posible, ya que se desarrollarán durante el día. Marte estará en la constelación de Sagitario; mientras que Mercurio, en Capricornio.

Aunque no sean visibles, sí influirán en el horóscopo, especialmente en los signos de Aries, Tauro, Escorpio Sagitario y Acuario.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se vienen algunos cambios en el plano laboral, pues es posible que te propongan cambiarte de cargo o de zona de trabajo. Aunque a simple vista pudiera ser una desventaja, pues no, porque te sumarás a un equipo de trabajo bastante sólido, unido, colaborador y con buen sentido del humor, lo que hará que el ambiente en el que te desenvolverás será muy grato.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No dejes que las cosas malas, o que simplemente no salen como las planeas, acaben con tu buen humor. Mira esto como lecciones para aprender y saber qué no repetir. Bien dice el dicho: “Al mal tiempo, buena cara”, pues hazlo, de esta forma tendrás una oportunidad más de intentarlo nuevamente para conseguir resultados distintos, pero sobre todo mejores.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

El dinero no será un problema para ti. Aunque veas como inalcanzable esa meta que te has puesto, por la que estás luchando, pues el universo te sorprenderá al darte una ayuda monetaria extraordinaria que te hará sentir afortuna en medio de tanta calamidad que quizá pueda rodearte. Es un mensaje del cosmos, pues es necesario que creas que aún hay personas desinteresadas que buscan hacer el bien.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Le dirás adiós al desempleo, porque te llamarán una buena oferta laboral en la que realmente valorarán tu talento y conocimiento. Es probable que el sueldo no sea tan elevado como lo has pedido, pero sí será lo suficientemente atractivo para que aceptes y empieces hacer carrera en este lugar, donde más a adelante tendrás la oportunidad incrementar tu salario, ya que te ajustarán de acuerdo con tu desempeño, que dejará satisfecho a muchos.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

El dolor llegará a tu vida. Quizá el amor se acabe y te cuente comprenderlo. Ya no habrá vuelta atrás y te costará, pero con el tiempo entenderás que lo que estás a punto de vivir será la decisión más acertada en mucho tiempo, porque te dará la paz que necesitas para arreglar tu vida, especialmente, para cultivar el amor propio, que está golpeado por las vejaciones a las que te has sometido.