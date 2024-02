Los primeros días de febrero llegan con cambios en el trabajo para 5 animales del zodiaco chino.

El año avanza a paso acelerado y este mes es especial porque tendrá 29 días, ya que es un año bisiesto. En los primeros días, en materia laboral, habrá cambios y acciones que harán reflexionar a los animales del zodiaco chino: Rata, Tigre, Dragón, Caballo y Mono.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Con empleo: Te enfrentarás a varios desafíos relacionados con la toma de decisiones, especialmente si tienes personal bajo tu cargo. Vas a tener que inspirarte y gestionar muy bien el tiempo para que puedas hacer todo lo que te pedirán.

Desempleada: Tienes que analizar qué es lo que te hace diferente a los otros candidatos, qué puedes ofrecer, además de lo que las empresas están pidiendo. Esto te dará más oportunidades para quedarte con el puesto que deseas. Apóyate en tus amigos.

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Con empleo: Se viene una capacitación que te dejará mucho conocimiento, pero también es posible que te planteen cambiarte de sede, hacia una donde el clima laboral no es bueno que digamos. Si tienes opción para rechazar, no lo dudes. Pero, si no, entonces, busca la forma de adaptarte.

Desempleada: Aunque últimamente no has tenido mucha suerte que digamos, tienes que aprender a lidiar con el rechazo, ya que esto puede hacer mella en tu confianza y seguridad. El hecho de que no quedes, no significa que no seas buena en lo que haces.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Con empleo: Se acabaron las vacaciones. Tendrás una gran carga de trabajo que te dejará exhausta y sumergida en estrés, por tal razón aprovecha al máximo cada instante de descanso y establece límites para que no invadan este tiempo y espacio sagrado para ti.

Desempleada: La búsqueda de trabajo terminará pronto, pero será principalmente porque cambiarás tu actitud, entre más positiva, segura y determinante te proyectes, tendrás más posibilidades de cambiar tu estatus laboral. Recuerda que la primera impresión cuenta mucho en estos casos.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Con empleo: Te has esforzado bastante en las últimas semanas, entonces, la buena noticia llegará: Recibirás un reconocimiento, ya sea en dinero o días libres, pero te recompensarán por el compromiso que has tenido en los momentos más críticos de la empresa.

Desempleada: Dedica tu tiempo a investigar sobre la empresa a la que has postulado. Prepárate para la entrevista y plantéate qué desafíos se pueden presentar en ese lugar y cómo lo superarías. Tu audacia para resolver conflictos puede abrirte muchas puertas.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Con empleo: Lograrás tener un ambiente positivo en medio te tanta gente tóxica con la que trabajas, ya que crearás tu propia burbuja en la que no podrán entrar con sus cizañas y comentarios mal intencionados. Esto les dará mucha impotencia, pero desistirán porque no podrán contigo.

Desempleada: Lograrás tener un ambiente positivo en medio de tanta gente tóxica con la que trabajas, ya que crearás tu propia burbuja en la que no podrán entrar con sus cizañas y comentarios mal intencionados. Esto les dará mucha impotencia, pero desistirán porque no podrán contigo.