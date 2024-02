3 y 4 de febrero, primer fin de semana de Febrero, estarán marcados por la Luna menguante

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Cuida muy bien tus palabras y no dejes que la rabia o la tristeza se apoderen de ti, porque puedes decir algunas verdades sin filtro que deteriorarán relaciones y tendrán un efecto dominó. Si tienes algo que decir, pues entonces espera a que estés calmada. Es de sabio callar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Será necesario que valores lo que tu pareja hace por ti, que cuides sus virtudes, pero sobre todo que aprendas a convivir con sus defectos. El respeto y la tolerancia hará que la relación sea mucho más armoniosa, sobre todo respetando los límites de cada uno.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Sentirás que quieres hacer muchas cosas durante este fin de semana, pero una parte de tu cuerpo también te pide calma, quedarte en casa sin hacer nada. Date una pausa, jerarquiza lo que puedes hacer y ponte un plan. Descansa, pues la casa no se caerá porque no limpies dos días.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Durante un encuentro familiar podrás tratar algunos puntos sobre un malentendido que generó revuelo entre tus seres queridos. Lograrás conciliar las partes y aclarar el tema. La comunicación asertiva será la clave de todo durante esta reunión.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

La música puede ser una gran bocanada de aliento cuando se trata de drenar los sentimientos. Apóyate en esta para liberar lo que sientes, así te sentirá mucho mejor. Aplica esto a diario y verás cómo las tensiones se irán disipando.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Algunos eventos del pasado volverán para hacerte sentir, pero tendrás que poner de tu parte y para impedir que esto siga ocurriendo. Date tiempo para sanar tus heridas y fortalecer tu autoestima. Si no tomas esto enserio, es posible que entonces, termines sumergida en una profunda tristeza.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Invita a una amiga o familiar a tu casa, procura tener un fin de semana con un acercamiento con las personas que amas. Ya sean ellos o tú necesitan sentir ese afecto que los une. Será dos días muy placenteros y liberadores, que agradecerás.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Busca renovar esa fuente de motivación porque la que tienes actualmente ya no está surtiendo efecto. Dedica tu tiempo a descubrir qué es lo que hace que broten de ti esas ideas y las ganas. Así podrás crear con resultados efectivos, especialmente, en estos días competitivos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Te preocupa mucho tener a compañeros de trabajo a quienes no les caes tan bien como quisieras. Que esto no te detenga, porque tienes una capacidad de resolución muy alta y esto hace que no seas vista con buenos ojos antes los envidiosos que te rodean.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

A partir de estos días avanzarás bastante en tus objetivos. Será gracias a los consejos que recibiste en días pasados de mujeres que una vez estuvieron en tu lugar y que hoy triunfan. Sus tips son muy valiosos. Lo ideal es que también los compartas con otras chicas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Es posible que te enteres del deterioro de la salud de una persona muy querida que te hará replantearte si de verdad quieres seguir en el lugar donde estás, pues sentirás que tu aporte en mínimo. No tomes decisiones apresuradamente y desde las entrañas.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La impaciencia por conocerle el rostro al amor se acabará, ya que una buena amiga te presentará a uno de sus amigos, quien está en la misma situación que tú. Harán click de inmediato y tendrán una charla que los obligará a coordinar una cita, esta vez a sola, para conocerse más.