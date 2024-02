Un estallido de suerte habrá en el zodiaco entero con estos números y colores para febrero.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Todo lo que has vivido en las últimas semanas comenzarán a cobrar sentido, pues se van a mostrando una a una las razones que obligaron al cosmos a que tuvieras estas experiencias. Son lecciones que debes aprender para no repetir errores. Número y color de la suerte: 78, rojo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

La relación con tu novio o esposo está en un punto de mucha madurez emocional. Esto lo han conseguido tras batallar contra sus defectos, que finalmente han podido aceptar y comprender, sin que esto signifique renunciar a la esencia de cada uno. Número y color de la suerte: 100, verde oscuro.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Habrás muchas emociones encontradas que te removerán parte del pasado que hasta ahora permanecía bloqueado en tu mente. Sin embargo, ante las duras pruebas de la vida, aprendiste mucho y verás lo resiliente que eres. Estarás orgullosa de ti. Número y color de la suerte: 82, azul marino.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No sigas posponiendo ese asunto, simplemente porque no deseas afrontarlo. Sabes que no tienes escapatoria, así hazlo de una vez para que ya no lo tengas presente. Una vez superado esto ya todo en tu vida volverá a calma, la tensión desaparecerá. Número y color de la suerte: 50, violeta.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Estarás un poco nerviosa porque sabes que tienes que enfrentarte a un nuevo panorama en el tema laboral. Te cuestionarás tu capacidad para desarrollar ciertas actividades, pero sí lo harás. No permitas que el miedo sabotee tu intelecto y potencial. Número y color de la suerte: 02, amarillo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las malas intenciones te rondan, especialmente en tu trabajo, por lo que no creas todo lo que te digan. Investiga y certifica que todo sea así como te comentarán. Evitar emitir juicios de valores porque podrías pisar la trampa que te han puesto. Número y color de la suerte: 99, marrón.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cierra esos círculos que quedaron pendientes del año pasado. Ya 2024 está avanzando y no debes seguir arrastrando ciertos asuntos porque solo te atrasarás y las energías positivas irán mermando con el pasar del tiempo. Dedícate a los más urgentes. Número y color de la suerte: 29, blanco.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Será un mes muy positivo para ti porque la comunicación fluida te permitirá conocer a personas influyentes que te podrán ayudar a mejorar tu futuro laboral, proyectarán tu oficio o profesión. También podrías iniciar un negocio. Número y color de la suerte: 10, ocre.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es hora de que tú y tu pareja piensen en un macro proyecto juntos, que los involucre a largo plazo, pues hasta ahora todo entre ustedes está funcionando muy bien porque consiguieron ese punto de equilibrio que les permite vivir en armonía. Número y color de la suerte: 12, fucsia.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

No dudes en pedir ayuda financiera si así lo requieres. Eres una mujer auto suficiente y pocas veces solicitas el apoyo de terceros. Tus allegados saben que es así, por lo que no te negarán darte la mano. Deja la vergüenza de lado. Número y color de la suerte: 81, azul bebé.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Necesitas desconectarte de que lo te está causando tanto estrés, si es posible también date una pausa con el celular y dedica tiempo para relajarte. Procura que tus días de descanso sean sagrados, en lo que no habrá atención para nadie, solo emergencias. Número y color de la suerte: 77, mostaza.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ese amigo que tanto te ha acompañado en lo bueno y lo malo durante tantos años ya no lo verás de la misma manera. Algo está despertando un sentimiento distinto hacia él y eres correspondida. No dudes en intentar salir en plan de conquista. Número y color de la suerte: 66, anaranjado.