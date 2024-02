Seis conjunciones marcarán la vida todos los signos en la primera quincena de febrero.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Si tienes algo que decir, ya sea bueno o malo, pues estas dos semanas son las ideales para expresarte, ya que todo fluirá en armonía y no habrá chance para los malos entendidos. Lo primordial será que siempre que te manifieste sea desde la empatía. Hazlo como te gustaría que lo hicieran contigo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Aunque necesites dinero, tampoco es para que te explotes y lleves tu cuerpo al límite, porque entonces lo que ganes tendrás que gastarlo en recuperar tu bienestar. Además, que el exceso de carga laboral solo terminará alejándote de tus seres queridos en el momento que más te necesitan.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Tienes que ser mucho más ambiciosa, porque te estás conformando con cada evento que va ocurriendo y por ende, acostumbrando a no esforzarte y conseguir mejores resultados. Eres muy talentosa, pero estás experimentando en síndrome del quemado. Revísate y rétate.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Para estos 15 días hay una gran probabilidad de que haya alguna experiencia que avive esa llama del amor y la pasión en la relación. Quizá hay una sorpresa a mediados de mes. Si estás soltera, no dudes en que el amigo de un amigo será quien te ponga a brillar esos ojos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Avanzarás en tu profesión u oficio porque tendrás un golpe de creatividad que te dará gran ventaja y, además, te hará merecedora de un reconocimiento porque pondrás a facturar a la compañía. Esto te motivará a continuar buscando la forma de innovar y te abras camino a la independencia.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Debes mantener una actitud positiva ante la vida si quieres que Cupido te fleche antes del Día de los enamorados, porque con esto atraerás a una persona muy especial que te hará vivir experiencias bastante agradables y que tienes mucho tiempo que no sientes.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Se vienen muchos gastos relacionados con la salud de tu hijo, madre o padre, por lo que tendrás que gestionar muy bien cada peso que entre en tu cuenta, de modo que puedas solventar este asunto de bienestar sin tener que hacer grandes sacrificios en la economía de tu hogar.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No puedes controlar todo. Estás constantemente buscando figurar y resolver todo, pero te equivocas porque esto solo te agota y terminas en lo mismo: sin soluciones, porque no dependen de ti. Asimila esto y verás que te librarás. Le dirás adiós a los dolores de cabeza y de espalda.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Habrá algunos roces con tus compañeros de trabajo porque no se pondrán de acuerdo sobre cómo realizar alguna actividad en equipo. Será básicamente una lucha de egos lo que hará que los ánimos se caldeen y compliquen el proceso para terminar con la asignación dada.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Es hora de que ya te enfoques en tu imagen, en tu salud y para esto tendrás que dedicar tiempo al ejercicio o una actividad en la que quemes calorías y tonifiques tus músculos, porque más que para verte bien es para cuidar tu salud. Súmale un régimen alimenticio balanceado.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Despídete de ese amor imposible. Simplemente no es el tiempo de ustedes, se conocieron muy tarde. Recuerda que no debes hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. No se pude ser feliz a costa de la tristeza de otros. Si está escrito que deben estar juntos, pues el destino se los hará saber.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Comenzarás una nueva dinámica dentro de trabajo o vas a conseguir un empleo. Esto te pondrá muy nerviosa y te cuestionarás sobre si de verdad estás calificada o no, pero no te sabotees, pues si ocupas ese puesto es porque tienes lo que ellos necesitan para ese cargo.