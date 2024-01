Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 29 de enero al 01 de febrero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 29 de enero al 01 de febrero de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de formalizar tu relación y ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 29 de enero al 01 de febrero ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” en el tarot te dice que sigas brillando, que no dejes que nada ni nadie opaque tu brillo, pues es tu tiempo de ser grande en todos los sentidos. En este final de mes de enero podrás ponerte al día en tu trabajo y estudios, esta carta te dice que vendrá a ti un interesante proyecto laboral que será muy bien recibido. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 15 y 17, y tus colores de la suerte son el azul y el blanco. Días de seguir con tu esfuerzo para avanzar en tu carrera y nivel profesional. Ten cuidado con los chismes y malas amistades. Te llega un regalo sorpresa que no esperabas. Conoces a un amor del signo de Capricornio o Géminis que será muy compatible contigo y hablará de darte mucha seguridad y protección.Te busca un amor del pasado, pero es mejor cerrar ese círculo. Cuídate de dolores de espalda y cuello.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mundo”, que sin duda te dice que no tienes ningún límite para crecer en todas las formas. Tu mejor día esta semana es el lunes, tus números mágicos son 05 y 27, y tus colores son el azul y el verde. Días de estar con mucho trabajo y juntas con jefes de última hora, recuerda que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos de negocios propios, pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te vean la cara. Mandas a arreglar tu carro. Decides hablar con tu pareja para ser padres y ya formar una familia. A los Tauro que están solteros les llegará un amor del signo de Virgo o Libra con quien la pasarán muy bien. Trata de no dramatizar y exagerar las situaciones sentimentales y mejor enfócate en vivir en paz. Ya estás preparando tus próximas vacaciones.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Sol” en el horóscopo del tarot, por lo que es tu tiempo de cortar todo lo negativo que venías pasando y por fin disfrutar de la tranquilidad. Toma decisiones fuertes para que puedas avanzar en tu vida, esta carta te dice que el éxito vendrá a ti en estos días, así que aprovecha. Tus números de la suerte son el 01 y el 09; tus colores son el verde y el amarillo, y tu mejor día es el martes. Días de estar con mucha energía positiva a tu alrededor para empezar a crecer más profesionalmente y tener más oportunidades de trabajo, solo ten cuidado con tus problemas de enojos y peleas sin razón. Cuídate de dolores de espalda y estómago. En el amor, te sentirás de lo mejor, decides ya enamorarte. Harás trámites de pagos de tu casa y de tu tarjeta de crédito. Te pones a dieta o te metes a hacer ejercicio. Pon atención a los mensajes en tus sueños.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje”, lo que significa que analices tus avances en el trabajo y planifiques tu próximo proyecto para que tengas más éxito, pero nunca dudes de tu capacidad de líder. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 10 y 14, y tus colores son el blanco y el rojo. Días de estar con muchas presiones de trabajo y juntas para cambios de puesto, recuerda que siempre vas a poder salir adelante y a superar tus problemas económicos, solo ten calma y organízate más en tus gastos. En el amor estarás de lo mejor y por fin decides entregarte por completo a tu pareja que es del signo Escorpión o Piscis; hablarán de amor verdadero a largo plazo. Te llega la propuesta de dar clases en una universidad. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio. Trata de ser más atrevido en tu vida y ser un ganador.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, lo que sin duda indica que es tu momento de crecer mentalmente, esta carta te recomienda tomar las riendas de tu vida y así conseguir el triunfo que tanto deseas. Tendrás comunicación con gente de poder para hacer un nuevo trabajo que te hará destacar. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 04 y el 25, y tus colores de la abundancia son el blanco y el naranja. Ten cuidado con andar con dos amores a la vez, trata de ser más fiel en tu relación amorosa; sé que a tu signo lo domina el sexo ocasional, pero trata de ser más controlado en ese sentido. Te regalan una mascota o decides adoptar una para tener más amor puro. Trata de salir a hacer más ejercicio para mantenerte más saludable. Será una semana de muchas fiestas y reuniones de cumpleaños. Pagas deudas pasadas y eso te da tranquilidad.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot, lo que implica que es el momento de arreglar todas tus situaciones legales pendientes; también puedes tramitar tu pasaporte, que se te dará sin ningún problema. Esta carta te indica que el cierre del mes de enero será de cambios de trabajo y proyectos. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 06 y el 23, y tus colores son el naranja y el amarillo. Serán días de renovación total en tu vida personal, y te sentirás con muchas ganas de estar de lo mejor. Ten confianza y tranquilidad, el mes de febrero será muy bueno en todo lo que sea crecimiento económico, pero trata de alejarte de las malas compañías que te roban tu energía. Tendrás muy buenos cambios de actitud y estarás con muy buena vibra para realizar todos los cambios que necesitas para crecer como persona.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, eso significa que es tu momento ideal de tener un patrimonio para tu bienestar, así que no lo dudes y compra una casa para que tengas la estabilidad que necesitas. Tus números mágicos son 03 y 21; tu mejor día será el jueves y los colores de la prosperidad son el verde y blanco. Tendrás mucho ánimo por empezar a trabajar en organizar todo lo relacionado con tu vida profesional, no tengas miedo a los cambios. Decides en esta semana salir de viaje para visitar a unos familiares. Cuídate de las rodillas y de los problemas de huesos, que esta semana con los cambios de clima te dolerán mucho. Eres de los mejores platicadores en fiestas, será una semana con muchos eventos sociales. Decides ponerte a dieta y te animas a entrar al gimnasio para ponerte en forma. Te buscan para que pagues una deuda del pasado.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estos días vendrá a tu vida un amor de Piscis o Géminis que te hará sentir muy enamorado, solo ten cuidado con los amores prohibidos, en ese caso trata de no seguirle el juego porque vas a salir perdiendo. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, significa que puedes pedir todo lo que quieras porque lo conseguirás, no tengas miedo del futuro, tú mismo lo vas a construir con éxito. Te recomiendo que vuelvas a estudiar una maestría o diplomado que te ayudará con tu carrera y el dinero llegará sin límites. Tu mejor día será el lunes; la abundancia llegará con los números 20 y 28, y tus colores de la fortuna son el rojo y el verde. Días de aprender mucho de todo lo que rodea, para que no se vuelva monótona tu vida. Eres muy bueno para hacer negocios y es el momento de enfrentar tu realidad profesionalmente. El amor siempre llega, así que ten calma.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Será una semana de salir de viaje por cuestiones de trabajo y te metes al gimnasio porque quieres verte y sentirte de lo mejor, ya que engordar o comer por comer son tu punto débil. La “Rueda de la Fortuna” es tu carta en el horóscopo del tarot, indica que es tu momento de crecer en lo profesional y no esperar a nada ni nadie. Tienes que salir a buscar el éxito, vendrán mejores oportunidades de crecimiento económico. Son tiempos de reflexionar del pasado y tratar de componer el presente, no te aceleres y dale tiempo al tiempo. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos el 07 y el 30, y tus colores de la fortuna son rojo y blanco. Días de estar con mucha suerte en todos los sentidos, recuerda que este año será muy bueno para ti y sobre todo en cuestiones de trabajo. Eres muy intenso y siempre tomas las cosas muy personales, así que relájate un poco.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“La Templanza” es tu carta en el horóscopo del tarot esta semana, lo que implica que no debes tener prisa, toma tu tiempo para decidir, tienes que ir paso a paso para crecer profesionalmente. El arcángel Miguel estará contigo, solo invócalo y pide lo que tanto necesitas. El miércoles será tu mejor día; tus números mágicos son 22 y 31, y tus colores de la suerte el naranja y el rojo. Días de renovación, de estar con mentalidad triunfadora y no dejarte caer por cualquier situación negativa que atravieses. En estos días habrá revisión de tus jefes. Tendrás oportunidad de conocer personas nuevas de Virgo o Aries que serán muy compatibles para ser tu pareja ideal. Tendrás un mensaje divino por medio de un sueño, así que pon atención a las revelaciones. Ten cuidado con dolores de cabeza, te aconsejo ir con el oculista, lo más seguro es que necesites lentes o cambiar tu graduación.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A partir del 1 de febrero tendrás una corriente de energía positiva en cuestiones de dinero y abundancia. Cuídate de dolores de riñón e intestino, toma más agua y deja un poco el café y los refrescos. Eres el mejor para los eventos y relaciones públicas, toma un curso que te ayudará para tener éxito en el futuro. Arreglas papeles de una demanda laboral o de un fraude y saldrá a tu favor. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Emperador”, que junto a tu cumpleaños dice que es tu tiempo de crecer en lo profesional, tu vida dará un giro de 180 grados para mejorar. Tu mejor día será el jueves; tus números de la fortuna son 12 y 29, y tus colores de la fortuna el naranja y el blanco. Febrero será muy bueno en todo lo relacionado con los negocios, así que trata de aplicarte en ese sentido; además, te llega dinero extra por una deuda o la venta de una casa.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días de justicia en tu vida laboral y de pedir un aumento de sueldo, pues tus jefes ven una buena oportunidad y te ofrecen un puesto fuera del país. En el trabajo hay alguien que se está enamorando de ti, solo trata de poner en claro los sentimientos y define si solo quieres una amistad. El “As de oros” es tu carta en el horóscopo del tarot para esta semana, así que es tiempo de tener riqueza y no tener miedo a los cambios radicales para conseguir estabilidad; esta carta indica que el triunfo estará en tus manos. Tus colores de la abundancia son rojo y verde; tu mejor día es el miércoles, y tus números mágicos el 11 y el 24. Días de hablar con amores del pasado, pero mejor deja los rencores a un lado, ya que eres muy sensible y eso te hace daño, aprende a perdonar y olvidar. Piensas mucho en irte a vivir fuera, solo ten calma, que todo vendrá a tu vida.