Venus, Marte y Mercurio se alinean para dar buenas noticias a estos 5 signos

En la noche de este viernes 26 de enero, desde México se podrá observar la única minialienación planetaria del año. Esta será pequeña, pues será protagonizada por Venus, Marte y Mercurio. Para este 2024, habrá cinco alineaciones, tres de ellas de gran envergadura. En julio y agosto serán seis los planetas que coincidan. Ahora en esta oportunidad esta tripleta traerá buenas noticias a Aries, Tauro, Piscis, Libra y Escorpio, antes de que acabe enero.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Te ofrecerán un trabajo de medio tiempo para que sustituyas por un tiempo determinado a otra persona. Esto te llegará en el momento que más lo necesitas, porque con esta entrada de dinero completarás para aportar a una noble causa que ahora te está moviendo. La economía de tu hogar estará equilibrada gracias a esto y todos ganarán.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

El amor tocará a tu puerta siempre y cuando realmente conozcas qué es lo que deseas de un hombre para formar una pareja. Tus últimas relaciones no fueron lo mejor que digamos, pero fue básicamente porque siempre terminas involucrándote con personas que no te valoran. Esta vez será distinto, porque tendrás un amor puro y noble, que le dará importancia a cada aspecto de tu vida.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Si eres atrevida en el sexo, pues solo tienes que expresarte con tu pareja, quizá él también quiera algo más intenso, pero no se atreve a pedírtelo. Conversen abiertamente y verás cómo de ahora en adelante tu vida sexual será de otro planeta. Estarás satisfecha. Ambos desean hacer más, pero los cohíbe la vergüenza. Dile adiós a las suposiciones. Él también estará más relajado y las tensiones desaparecerán.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Ese hombre que te debe dinero por fin se dignará a pagarte. Todo se saldará y ese dinero lo sabrás invertir para multiplicarlo y sacarle provecho. Esta espera por tus pesos te servirá de lección para no confiar ni siquiera en familiares, porque descubriste que el dinero no es amigo de nadie. Ya estarás tranquila porque no tendrás que cobrar más. Tus oraciones harán efecto.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Te decidirás amar sin esperar nada de cambio, a dar el 100%, sabiendo que puedes perderlo todo, pero tienes esa imperiosa necesidad, porque tu intuición te dice que él es el amor que siempre has esperado. Estarás aterrada, pero te llevarás una grata sorpresa cuando le confieses esto a él, porque serás correspondida y comenzarás a vivir una relación mucho más hermosa y sobre todo atemporal. Empieza una hermosa etapa en tu vida.