Hombre exige a su novia usar vestido rojo en su boda porque “no es virgen”: engañaría a invitados

La fecha más importante para muchas parejas es el día de su boda, ya que unen sus vidas con la persona que aman. El evento lleva semanas, meses o hasta años para la organización. En ese tiempo, las futuras esposas eligen los invitados, maquillaje, zapatos y accesorios, pero lo más importante es la elección del vestido.

Mujer no puede usar el vestido blanco en su boda a petición de su prometido

Por generaciones y en diferentes países, el vestido de novio es de color blanco. Sin embargo, también hay creencias que prohíben ese tono, tal fue la historia de una joven que utilizó el Internet para dar a conocer que su prometido le pidió que usara el color rojo porque ya no es “virgen”.

Esta acción del novio generó cientos de reacciones por parte de miles de internautas; en su mayoría defendieron a la mujer debido a que el vestido blanco era una de las mayores ilusiones y ahora tiene el corazón roto.

El caso viraL fue dado a conocer a través de Off My Chest. Ahí la joven estadounidense de 27 años, que no dio a conocer su identidad, explicó que mantiene una disputa con su futuro esposo porque le pidió que utilice un vestido de novia color rojo.

Afirmó que su novio tomó esa decisión porque ella ya no es “virgen”, pese a que conoció a su pareja cuando tenía 21 años y se comprometieron hace 10 meses.

“Me dijo que las novias solo visten de blanco cuando son puras”

Aseguró que al principio no fue así, pero fue el pasado mes de noviembre cuando el hombre llegó a casa del trabajo y le expresó que no debería usar el blanco por respeto a sus invitados, ya que siente que va a engañar a todo el mundo.

“Esto fue totalmente extraño para mí. Ryan es un tipo muy artístico, así que pensé que se trataba más de cómo saldrían las fotos o algo por el estilo, pero estoy decidido a vestir de blanco”, afirmó.

“Me pidió que al menos le dijera de qué color era, y cuando le dije blanco, le dio un ataque (...) Honestamente, no veo por qué esto fue un gran problema, casi todo el mundo viste de blanco el día de su boda”, agregó.

La mujer piensa que la actitud de su novio puede ser porque cuando se conocieron ella había mantenido una relación sexual con otra persona.

“Ni siquiera es religioso, así que sé que se trata de que todavía piense en que perdí mi virginidad a los 18 años antes de conocerlo”.