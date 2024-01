Horóscopo de hoy y el golpe de suerte para atraer buenas vibras y dinero este miércoles 24 de enero

Aries

Debes ser tolerante con tu equipo de trabajo porque no todo el mundo tiene tu mismo ritmo. Lleva las cosas con calma pero con constancia, esa es la clave. En el amor, te sientes sola y sigues buscando al pasado. Olvida eso y pasa la página para que te lleguen cosas mejores.

Tauro

Es el momento de arriesgarte en ese negocio que te están proponiendo. Estudia bien la propuesta y pon tus condiciones que tiene muy buenas perspectivas. En el amor, bájale dos al carácter, tus reclamos mortifican a tu pareja y estás provocando una ruptura.

Géminis

Te vas a enfrentar a varios problemas en el plano laboral. Recuerda aplicar tu inteligencia y ten serenidad para comunicar lo que consideras no está bien. En el amor, alguien de tu entorno quiere conquistarte pero no te conviene. Cuidado.

Cáncer

Los problemas que estás presentando en el plano laboral, lo vas a resolver sólo debes ser paciente y tolerante porque hay personas que no tienen la misma disposición que tú. En el amor, estás en plan de conquista y eso te tiene entusiasmada e ilusionada.

Leo

En el plano laboral las cosas van muy bien y los negocios bien encaminados. Tienes que esforzarte más en unir al equipo en un solo objetivo, subir las finanzas. En el amor, un familiar te busca porque tiene problemas y necesita de tu ayuda. Tu eres la única con el poder para hacerlo.

Virgo

Estas en un momento muy productivo en el plano profesional. Todo este esfuerzo que has hecho te ayudará a consolidar tu economía y poder invertir en un bien inmueble. En el amor, deja de llevarte por los impulsos y busca la manera de resolver las diferencias con tu pareja.

Libra

Tienes que poner toda tu energía en el plano laboral para lograr la meta que te has propuesto. Vas a estar muy bien en la medida que sepas administrar tus finanzas. En el amor, te llega una nueva ilusión a tu vida con alguien muy cercano a tu entorno. Eso te hará salir del pasado.

Escorpio

Estas en un momento personal para tomar la decisión que quieras en el plano laboral. Si te ofrecen algo mejor acéptalo porque viene con muy buenas perspectivas. En el amor, tu relación está entrando en una etapa de monotonía de la que deben salir pero ambos deben poner de su parte.

Sagitario

Estas pensado en independizarte y tener tu propio emprendimiento. Es el momento de tomar la decisión y de avanzar. Deja que tu familia te ayude en lo financiero. En el amor, estás tan concentrada en el plano profesional que estás descuidando a tu pareja. Dedícale también a la pasión.

Capricornio

Te viene una muy buena propuesta laboral y debes tomar una decisión pronto. No te va mal en tu trabajo pero te ofrecen ese cambio que necesitas para avanzar en lo profesional. En el amor, tienes que ser valiente para plantearle a tu pareja que no quieres seguir a su lado.

Acuario

Vienen cambios laborales que te van a permitir crecer vertiginosamente y con ello tus finanzas van a mejorar. Solo ten un poco de paciencia porque va a llegar. En el amor, tienes que hacerle caso a alguien de tu familia que está atravesando una situación y nadie le pone la atención debida.

Piscis

Hay momentos que sientes que no estás tomando las decisiones acertadas en el plano laboral. Tranquila lo que estás haciendo va por buen camino, solo que los frutos no los verás ya sino con el tiempo. En el amor, alguien de tu entorno te quiere conquistar pero tú no dejas porque estás anclada al pasado. Sacúdete eso y date esta oportunidad.