Del 22 al 31 de enero, la mala suerte acompañará a 5 signos

Estos últimos días del mes estarán llenos de retos y adversidades que pondrán a prueba la resistencia y resiliencia de los signos de Aries, Tauro, Cáncer, Libra, Acuario y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Lastimosamente vas a engrosar la lista de desempleados del país. Las ventas no están muy buenas y será necesario reducir el personal y mencionarán tu nombre. No es que no seas buena en lo que haces, sino que ellos deseas quedarse solo con lo esencial. Se vienen días un poco duros, pero saldrás adelante porque eres una mujer resiliente. Conseguirás la fórmula que te resulte para mantener a flote la economía de tu hogar.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Por andar siempre apurada o queriendo abarcar más de lo que puedes, no prestarás atención a la petición que te haga alguien a través de redes sociales o mensajería instantánea, por lo que abrirás algún enlace o aportarás algún dato que dejará en cero tu cuenta bancaria o te robarán toda la información de tus redes sociales, para estafar a tus seres queridos. Notifica de inmediato a todos los que puedas para que no se conviertan en una víctima más.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Los conflictos amargarán estos días. No sabrás comprender lo que tus hijos u otros familiares quieren decirte y todo se detonará una batalla campal, que hará bastante complicada la convivencia. Hay muchas suposiciones que han exacerbado los malos entendidos. La comunicación será la única vía para encontrarle solución y lograr la paz en tu hogar. Debes dejar el orgullo de lado y pedir disculpas, de ser necesario.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Estás muy vulnerable mentalmente. Cualquier conducta de los demás lo tomas a título personal y te está afectando seriamente, aunado a ciertos problemas hormonales. Te sentirás atrapada y lo peor, desesperanzada. Pero todo esto es pasajero, siempre y cuando te sientes a reflexionar sobre el origen de tus sentimientos, acudas a un profesional que te ayuda a canalizar todo lo que tienes en tu mente, a superar de a poco los traumas que no te dejan avanzar.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Perderás una gran oportunidad para aprender sobre tu tema que te interesa mucho, ya que con este piensas impulsar tu carrera u oficio. Un gran inconveniente se presentará en tu camino, por lo que tendrás que postergarlo nuevamente y es posible que la próxima vez el valor no sea el mismo. Lo único que puedes hacer es ver algunos tutoriales y clases gratis en plataformas de streaming para no perder el tiempo mientras esperas.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ya tu relación no soporta una pelea más. Ambos están cansados de la falta de compromiso, de no cumplir con las promesas que se hacen tras discutir y lograr una tregua. Se acabó, simplemente, uno de los dos tomará la decisión. Dolerá mucho al inicio, pero el mismo tiempo les dirá que es lo mejor para los dos, porque no pueden seguir unidos por la costumbre y no por el amor.