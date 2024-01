Estalla la abundancia de dinero y amor a 3 signos cuando brille la Galaxia Triple de Leo del 21 al 30 de enero

La llaman el Triplete de Leo y es un pequeño grupo de galaxias a unos 35 millones de años luz en la constelación de Leo.

Está formado por las galaxias espirales M65, M66 y NGC 3628 y traen con ella una poderosa energía que hará vibrar el Universo.

Leo es el signo más dominante del zodiaco y en este trío su liderazgo se afianza para darle autonomía y fuerza a todos los signos del zodiaco.

No sólo será Leo el que más recibirá las vibras positivas de esta brillante reunión de galaxias, también los signos de Géminis y Escorpio estarán en su mejor momento.

Géminis

Es el momento de tomar las riendas de tu trabajo y asumir el liderazgo de proyectos que otros no han logrado sacar adelante. Ya no hay excusas, eres la persona elegida y la suerte está de tu lado con esa energía y esa actitud positiva que tienes ante la vida. Prepárate y organízate para recibir el dinero que te dará la estabilidad de los próximos meses. La familia será tu apoyo en una decisión que les cambiará la vida. Piensa muy bien cada paso que vas a dar para que las cosas salgan como lo esperas.

Leo

Es el signo más afortunados en los próximos días, porque inician una nueva etapa en el plano profesional cargado de éxitos y ascensos. Arrancan varios proyectos que serán los que ayudará a que la economía se incremente y puedas estar holgada al menos en este ´primer trimestre del año. Hay metas que cumplir en cuanto a los estudios que no puedes dejar a un lado porque eso te traerá mejores beneficios. Dinero no le va a falta, pero si debes ser prudente y no malgastar en cosas superfluas. Alguien de muy lejos llega para pedirte perdón y sorprenderte con una confesión.

Escorpio

Sales de esa zona de confort que te mantenía con mucho temor de dar un paso importante para crecer en lo profesional. Este fenómeno te indica que es el momento para tomar decisiones concretas, así que no le des largas al asunto para que la abundancia y la prosperidad llegue a ti. Nuevas oportunidades se te presentan, evalúalas y toma en cuenta que a donde quiera que decidas irte, te va a ir tan bien como hasta ahora. Tienes pensado un viaje con tu pareja, el dinero lo tienes así que lo único que necesitas es la disposición para hacerlo.