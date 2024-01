Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 15 al 18 de enero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 15 al 18 de de enero de 2024, en los que te da recomendaciones para que triunfes personalmente y alcances tus objetivos profesionales

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de formalizar tu relación y ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 15 al 18 de enero ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás con muchas tareas pendientes de trabajo esta semana, tu signo es el primero de todos y eso hace que siempre te importe estar al orden en todas tus cosas, solo date tiempo para que puedas realizarlas. Haces trámites de pagos de tenencia e impuestos de gobierno y te pones al día. Te llega una invitación para trabajar en una empresa internacional y será en una coordinación; te recomiendo ir con colores fuertes a la entrevista. A los Aries que están en pareja les viene una semana de estar de lo mejor y tranquilos, sin desconfianzas ni enojos. Para los que están solteros, será una semana muy intensa. Te llegará un dinero extra el día martes y será un cambio muy significativo para tu signo, pero en general te rodeará la buena suerte. Cuídate de problemas de garganta e infección de los pulmones. Tus números de la fortuna son 07 y 18, y tus colores son amarillo y naranja.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tercera semana de enero implica para ti que serán días de estar con mucho ánimo de verte de lo mejor, entras al gimnasio y te pones a dieta, así que será una semana de estar con mucha renovación y cambios positivos en tu persona. Recuerda que tu signo Tauro es muy determinado con sus cosas y decide siempre lo que va a hacer. Deja los enojos y los rencores a un lado y estarás más tranquilo, aprende a sanar y vivir tu vida de la mejor manera. En tu trabajo tendrás nuevas entrevistas para un mejor puesto. Tendrás un cambio de suerte para bien el día miércoles. Juega a la lotería con los números 07 y 16 y tus colores son el rojo y el verde. Cuídate de problemas de la espalda baja y riñones. Los que tienen pareja tendrán conflictos y hablarán de una traición amorosa. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio, ponte activo para sentirte de maravilla.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de sentirte de lo mejor, tu energía se renueva cada vez que los años terminan en par, como este 2024, así que no lo dudes, que va a ser un año de grandes logros y éxitos en el trabajo. Tendrás mejores oportunidades de hacer negocios productivos en estos días, que serán muy afortunados para tu economía. Algunas personas cerca de ti te tienen envidia, así que protégete con un escapulario de la Virgen de Guadalupe. Eres muy buen deportista y siempre estás en condición atlética, eso te ayuda a atraer el amor, y más en este mes, que se te dará por fin el amor verdadero de alguien del signo de Acuario o Libra. Tus números de la suerte en estos días en los que tendrás un golpe de suerte en la lotería son 11 y 23; tus colores son el blanco y el naranja, y tu mejor día es el lunes. Cuídate mucho de los huesos y problemas de cadera.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás en tu época de invertir y hacer crecer tu dinero en este año que comienza, a partir del día 17 de enero será una época de prosperidad y de avanzar en la vida, así que no lo dudes, sigue con pensamientos positivos. Recuerda que en el amor Cáncer siempre busca una relación formal, y este 2024 tu signo es el elegido para tener relaciones verdaderas. Trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta de crédito y deudas del pasado. Sigue estudiando y prepárate para crecer profesionalmente, recuerda que el signo de Cáncer es muy inteligente y siempre debe tener su mente ocupada. Cuídate de problemas del intestino o estómago, trata de comer más sano. Tus superiores harán una revisión o auditoría, trata de tener todo en orden. Tus números de la suerte son 12 y 39; tus colores son el verde y el azul. El viernes será de mucha suerte para tu signo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de reflexionar y solucionar los problemas personales, debes entender lo que te pasa y recuerda que este 2024 será un gran año de renovación y activación económica, así que ya no te preocupes y trata de empezar a disfrutar tu buena suerte. Te llega un dinero extra por la venta de un coche o casa. Eres el más encantador de los signos del Zodiaco y por eso todo mundo te invita a todos los eventos. En el trabajo habrá una revisión para dar aumentos de sueldo y nuevos puestos. Te llega un nuevo amor del signo de Sagitario o Leo que hablará de estar muy estable en tu relación amorosa. Ya no creas tanto las cosas que te dicen, trata de ser más desconfiado e irte con pasos más firmes para que no se aprovechen de ti. Tus números de la suerte son 50 y 77; tus colores de la fortuna son el azul y el rojo, y tu mejor día de esta semana es el miércoles.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de cambios positivos en tu vida y serán para bien. Después del día 17 de enero vendrá a ti más abundancia y buena suerte en cuestiones de trabajo, recuerda que cuando pasas por algo muy malo es que te va a venir algo muy bueno: es la ‘calma luego de la tormenta’. Trata de ahorrar y comprar una casa, este año será un buen momento para que tengas un patrimonio. Te busca un amor del signo de fuego para reclamarte y cerrar el círculo de amor; trata de ya sanar esa relación y déjalo atrás. Para los que están solteros, vendrá un amor verdadero del signo de Capricornio o Aries que será muy formal. Tus números de la suerte son 23 y 40; tus colores son el naranja y el blanco, y tu mejor día es el jueves. Trata de seguir con tu escuela y tomar un curso de idiomas. Cuida más a tu papá que va a estar un poco mal. Arreglas papeles de migración.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás una semana de muchas mortificaciones y de cargar problemas que no son suyos, tu signo siempre trata de ayudar a los demás, pero a veces es mejor estar al margen de los problemas y ayudar solo cuando te lo pidan. Te llega una propuesta de trabajar en una empresa internacional, valora las oportunidades que se te presentan para estar mejor económicamente y toma la mejor decisión. Tu mejor día será el lunes, aprovecha para hacer todo lo que tengas pendiente. Cuídate de problemas de dolor de migraña y nervios, debes relajarte. En el amor, estás pensando dejar a esa persona que ya no te quiere, aunque te da miedo quedarte solo, recuerda que siempre vendrá algo mejor, solo necesitas tomar decisiones para crecer más en lo personal. Tus números de la suerte son 06 y 19, y tus colores de la abundancia son el amarillo y verde.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega dinero extra, trata de invertirlo en tu casa. Tus números de la suerte son 21 y 39, y tus colores de la fortuna el blanco y azul. Estás en una semana de mucho interés por ser alguien en la vida y lograr el éxito que tanto deseas. Tendrás un golpe de suerte el martes, vendrá a ti una energía muy positiva y con gran ayuda de los astros podrás realizar tus sueños y metas. Recuerda que tienes que medir tus palabras cuando te enojas porque hablas sin pensar y luego te arrepientes; trata de no discutir en estos días. Ten cuidado con la comida callejera porque te viene una infección estomacal, procura comer más saludable. Eres el líder de todos los signos del Zodiaco, por eso siempre te siguen para todas partes, sácale provecho a esa virtud para trabajar en política. Realizas trámites de pagos o de estar al corriente con tus deudas, solo evitar nuevos compromisos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En cuestiones de dinero te llega un aumento y un bono, es una buena oportunidad para invertir en tu persona y en tu futuro. Sueñas mucho y eso te lleva a tener éxito en la vida. Recuerda que como te ven, te tratan, así que procura verte bien y vestirte mejor. Cuídate de dolores de garganta e infección en los oídos. Tendrás una semana de muchas presiones, tanto en el trabajo como en el ámbito económico, echarás mano de tu ingenio para cumplir con todos tus compromisos y pagar tus deudas. En el amor, trata de ser más realista y no ser tan ingenuo, no le digas que sí a todo y pon más carácter a tu relación sentimental. A veces eres muy buena persona, pero eso puede ser aprovechado por los demás, así que elige bien a las personas de tu entorno. Para los Sagitario solteros, vendrá un amor de Aries o Leo, será una relación muy formal y estable.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte el martes con los números 15 y 30, y tus colores de la fortuna son amarillo y verde. Te llegará un dinero que no esperabas por el pago de una deuda, adminístralo bien. Haces planes para salir de viaje con tu pareja el próximo mes, será un buen momento para poner más atención a todo lo que te pasa a tu alrededor, así podrás saber quién es la mejor persona para tu vida. Vivirás una semana de mucha suerte, recibirás buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos. Es importante que no hables de tus planes hasta que se hayan realizado para evitar envidias. Recuerda que tu signo es de tierra y eso te hace siempre estar en constante crecimiento mental. En el amor es importante que no te agobies por problemas de pareja, intenta llegar a un acuerdo, pero si no es posible, es mejor que se den un tiempo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás de muy buen ánimo para lograr todos tus planes, las buenas energías te rodean, así que es el momento perfecto para actuar y conseguir todo lo que quieres para tu vida. Te busca un amigo para invitarte a una boda, será una celebración muy especial, así que disfrútala al máximo. Estás con sentimientos encontrados en cuestión de un amor del pasado, no te estreses por no poder hacer que alguien te quiera. Recuerda que estás en tu etapa de crecimiento sentimental y es mejor conocer personas más compatibles. Te llega una revisión laboral por parte de tus jefes, trata de poner todo en orden para que te tomen en cuenta. Cuídate de problemas de dolor de espalda o cintura. No busques problemas donde no los hay, menos en el trabajo. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 13 y 29, y tus colores de la abundancia son azul y amarillo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 21, y te recomiendo usar los colores amarillo y rojo para cortar lo negativo. Tu signo son dos peces encontrados, eso te hace sentirte muy bien y otras veces muy mal, por lo que la mejor manera de controlar ese carácter es salir a caminar y meditar para que los pensamientos negativos se vayan de tu vida. Vivirás días de renovación profesional, te das cuenta que es tiempo de madurar y buscar un trabajo mejor que te haga sentirte valorado y te deje más beneficios económicos. Este jueves te llega la invitación a cenar con un nuevo amor, será una cita muy especial, disfrútala al máximo. Para los que ya están en una relación, será un día de pedir un compromiso formal con tu pareja, es el momento perfecto para dar este paso. Eres el signo consentido de Dios y eso te va a ayudará a salir adelante.