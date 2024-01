Este fin de semana promete éxito y prosperidad para 5 signos chinos

Este 13 y 14 de enero serán dos días geniales para darle la bienvenida al amor, reflexionar, cambiar aspectos de tu vida y recargarte de buenas energías. Quienes tendrán estas posibilidades son las mujeres nacidas en los años del Dragón, Caballo, Cabra, Gallo y Cerdo.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Ahora cuando más lo necesitas, el cosmos te brindará todo el el apoyo que requieres sin que tengas que pedirlo. Amigos y personas que te aprecian estarán a tu lado para brindarte palabras de aliento y darte las fuerzas que quizá te faltan para enfrentar los retos que están en el camino. No dudes en aceptar su compañía porque te motivará mucho. En estos momentos sabrás quiénes son realmente tus verdaderas amistades, para luego hacer una depuración.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Son días buenos para pasarlo en familia, distraerse y recuperar energías perdidas a lo largo de la semana por el estrés y la presión laboral. Aprovecha y conéctate con la naturaleza, bota todo lo que te hace daño para que llegues de nuevo renovada a tu hogar, más entusiasmada y con la vitalidad suficiente para enfrentar lo que la próxima semana te depara. Te sentirás mucho más liviana y con la creatividad a todo dar. Se reflejará en tu creatividad.

Cabra

Nacidos en los años 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Tras una conversación bastante profunda, tu pareja y tú llegarán a un importante acuerdo para salvar la relación. Se aman, pero la cotidianidad muchas veces influye la química que tienen. Iniciarán el camino para hallar ese equilibrio perfecto que los hará mucho más felices y, sobre todo, cómplices. Solo van a necesitar un poco de paciencia, así como constancia y mucha disciplina para cumplir con esos objetivos que individualmente se trazarán por el bien del romance.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Te sentirás muy bien estando sola por estos días, porque así pondrás en orden algunos pensamientos que te atormentan. Será un fin de semana para la reflexión, del que obtendrás buenos resultados. No tendrás distracciones que puedan interferir en tu encuentro contigo. Es posible que tengas que replantearte algunos aspectos de tu vida tas esta meditación, pero es parte del proceso y resulta muy beneficioso para tu salud mental.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Cupido de sorprenderá. Ahora que no están buscando activamente el amor es precisamente cuando te llegará para darte un excelente periodo acompañado por una persona bastante interesante que guarda muchas similitudes contigo. Ya has sanado las heridas y has aprendido las lecciones por lo que estás listas. Solo tendrás que dejarte llevar para que vivas una experiencia formidable. Deja atrás los temores. Él también está como tú, con muchas expectativas y dispuestos a descubrir un mundo contigo.