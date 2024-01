Marte y la Luna en conjunción les complicarán la vida a estos signos antes del 14 de enero

Desde la constelación de Acuario, la Luna y Marte tuvieron un aparente encuentro llamado conjunción que se desarrolló este miércoles 10 de enero y no se pudo ver desde la Ciudad de México, pero que sí tuvo influencia en los signos de Cáncer, Leo, Escorpio, Capricornio y Piscis.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

No te estás relacionando con las personas que pueden entender tu punto de vista, que apoyen tus ideas y esto te está generando mucha frustración, porque sientes que todos están en tu contra o que eres tú quien no tiene la razón. Busca un equilibrio, de esta forma esos sentimientos irán desapareciendo y tendrás una realidad más balanceada. También es importante que aprendas a aceptar las críticas que te hacen para que mejores.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Esas vacaciones que han planeado con mucha antelación lastimosamente no saldrán como lo deseas, incluso, es posible que ni siquiera se concreten porque tendrás muchas cosas en contra, conflictos regionales que te pueden impedir el traslado, sobre venta de los boletos, estafas o enfermedad. Vas a tener que posponerlas hasta que las condiciones estén de nuevo dadas. Ojalá que te puedan regresar el dinero si has hecho reservaciones.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por estar esperando el momento perfecto, que te hiciera sentir segura y libre de miedo, dejaste pasar una gran oportunidad para surgir y avanzar más en materia laboral y económica. Ahora tendrás que quedarte donde estás o arriesgar mucho más si sientes que la presión es muy aguda y ya no soportas más. Esto te debe servir de lección, pues la incertidumbre es parte esencial de la vida, por lo que no se puede huir de ella, solo hay que enfrentarla.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Te enterarás de toda la verdad de porqué una de tu relación pasada se rompió. Sabías que lo que te dijo en esa oportunidad no era la verdad, pero ahora que la sabrás tendrás que trabajar un poco más en ti para que esto no te afecte, a pesar del paso del tiempo, ya que es posible que afecte tu autoestima o seguridad. Deja el pasado donde está y aférrate a la confianza que has trabajado en ti todos los años.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tendrás que cargar en tus hombros las malas acciones que personas de tu nacionalidad han hecho. Obviamente no eres como ellos, pero a muchos les cuesta o se niegan a aceptar esto y los meten a todos en el mismo saco. Serán momentos amargos, porque incluso puede afectar algún proceso de trabajo al que estés postulando. Sigue haciendo las cosas bien, pues alguien se fijará en tus méritos y no de dónde provienes.