El color con el que cada signo sellará su suerte en el dinero tras la conjunción lunar con Mercurio

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No dejes ningún trámite para última hora porque podría generarte gastos debido a imprevistos, que te amargarán la semana entera. Hazlo con tiempo, así si surge algo tendrás días para hacerlo sin que te retrases o pases del límite que te han dado. Color de la suerte: azul.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Habrá una persona que te presionará para que tomes una decisión de forma rápida, pues no cesas a sus presiones porque la opción que elijas es muy importante y no se puede hacer a la ligera. Simplemente ignora y concéntrate en lo que debes hacer. Color de la suerte: anaranjado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Se vienen días de mucho progreso personal, cuando por fin entiendas el mensaje que el cosmos te envió en las semanas pasadas. Conseguirás la paz que estás necesitando, no sin antes aprender una gran lección que no olvidarás jamás. Color de la suerte: verde.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Si estás soltera estos días es posible que te fleche Cupido. Sentirás una gran atracción por una persona que conocerás pronto. Su olor será lo primero que te cautivará, para luego dejarte enganchada con su madurez emocional cuando entablen una conversación. Color de la suerte: rosado.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Lograrás una meta que te dejarán grandes satisfacciones y a tu familia también, pues ellos han sido testigo de los sacrificios y tu constancia para llegar hasta este punto. Ahora disfruta de este logro, toma impulso para trazarte un nuevo objetivo. Color de la suerte: dorado.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Llegó la hora de que te ejercites, que hagas alguna actividad física porque el cuerpo se está manifestando y lo has estado ignorando. No esperes a que las cosas se compliquen. Es importante que te hagas una revisión médica general y acudas a un nutricionista. Color de la suerte: morado.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tendrás información importante que te ayudará a tomar decisiones con mayor facilidad. Esto te llegará de forma inesperada cuando estés buscando datos para otro asunto que no guarda relación. Ahora sí estarás mucho más clara sobre el panorama y mucho más seguro. Color de la suerte: blanco.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No dejes que el dolor por algo del pasado sabotee tu presente tan próspero y exitoso. Llora lo que sea necesario, pero es hora de que vayas cerrando ese ciclo. Si se te dificulta, pues acude a un especialista que te ayude, debes continuar tu camino. Color de la suerte: coral.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Una persona con poder te dará una buena noticia que cambiará para bien tu situación económica y te dará la estabilidad que tanto necesitas. Ahora sí podrás destinar cierta cantidad de dinero a hacer algunos proyectos que tienes parados por falta de recursos. Color de la suerte: marrón.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tendrás un golpe de motivación que te generará grandes ideas que te ayudarán a transformar algunas cosas en tu sitio de trabajo o en tu familia, para generar mayor confort a todos. Tu energía y dinamismo se contagiará a quienes te rodean. Color de la suerte: celeste.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Te recompensarán por el buen manejo que has tenido ante ciertos conflictos y cómo los has solucionado de forma expedita. Es posible que te den algunos días libres. Aprovéchalos para pasarlo con tu familia y para descansar, recargar las energías. Color de la suerte: gris.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Que no te importe lo que los demás piensen sobre tu actuar. Primero eres tú y si no estás ni bien, ni feliz, pues no puedes darle algo de lo que careces a tu familia. Disfruta de tu momento, de tu realidad, porque siempre habrá algo que criticarte. Color de la suerte: negro.