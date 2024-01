La Luna y Mercurio en conjunción podrán en jaque el dinero y la prosperidad de 5 signos

A solo un día de que la luna cumpla 29 días, se encontrará en conjunción con Mercurio, ambos desde la constelación de Ofiuco, lo que generará ciertos inconvenientes con el dinero y la prosperidad en Aries, Géminis, Virgo, Libra y Capricornio durante esta semana.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Se vienen algunos imprevistos relacionados con temas de salud que te dejarán en cero, porque vas a tener que destinar todo o casi todos tus fondos para resolver este asunto a fin de garantizar tener de nuevo el bienestar tuyo o de un ser muy querido. Lo importante es que tendrás para solventar la crisis, y quedarás satisfecha. Te recuperarás rápido y será gracias a que un pariente te recomendará con alguien que necesitará a alguien con tu talento.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Has pagado todo, pero aún queda una deuda pendiente que será la que te dará dolores de cabeza, ya que esa persona ejercerá una gran presión sobre ti, justo en este momento en el que tus finanzas no están muy bien que se diga. Esto te obligará a contraer otra deuda para saldar la anterior. Sin embargo fíjate muy bien en cuánto tienes que pagar de intereses porque podría ser peor “el remedio que la enfermedad, como dice el dicho.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No es será un buen momento para hagas acuerdos relacionados con dinero, ya que hay personas que están pendientes de redactar de tal forma los puntos, que no entiendas fácilmente y luego termines firmando algo que más adelante solo te traerá inconvenientes. Si no hay otra que hacerlo esta semana, entonces asesórate muy bien, si es posible pídele a algún abogado que te acompañe. Es preferible pagar por eso que perder gran cantidad de dinero más adelante.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

No tuviste ningún control durante las festividades decembrinas y ahora pagarás las consecuencias porque tendrás lo justo para pasar el mes, incluso, es posible que pidas prestado. Esto desequilibrará su economía, al menos, en los tres primeros meses del año, tiempo en el que deberás ser bastante juiciosa con las finanzas para que puedas volver a nivelarte. Por ahora, te tocará vivir en la austeridad sin renegar de la condición porque es una consecuencia de tus actos desmedidos.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Cuida muy bien tu dinero. A veces te la pasas presumiendo lo que tienes, lo que compras o los planes que tienes y esto te crea una imagen frente a ciertas personas que esperan oportunidades para cometer delitos. No le digas a los demás tus logros, porque te pueden percibir como una persona con cierta posición económica aventajada que puede poner en riesgo tu integridad. Ahora estás siendo vigilada por dos hombres que están buscando la oportunidad para quedarse con lo tuyo.