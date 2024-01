¡Cuídate! Ellas son las mujeres más envidiosas del zodiaco chino

Literalmente hay personas que no les gusta ver la felicidad en rostros ajenos y con capaces de hacer y decir ciertas cosas para borrarle la sonrisa estropeando sus planes, pues su envidia supera cualquier sentimiento de empatía que pudieran tener. Pero no solo esto las mueve, sino también el resentimiento porque otros tienen lo que ellas mismas no han podido lograr por mérito propio.

En el zodiaco chino hay algunos signos que muchas veces sacan a relucir esta parte de su personalidad, sin embargo, esto no significa que necesariamente todas las mujeres nacidas en estos años sean envidiosas, pues hay que recordar que esta es una emoción compleja que se da por diversas razones y que puede surgir en cualquier momento, ya que no es algo perenne. Estas son las mujeres más envidiosas del zodiaco chino:

Tigre

Nacidos en los años 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Ellas, por lo general, las mueve el resentimiento, ese dolor moral por una ofensa que no han perdonado y piensan que es necesario cobrárselo al mundo entero. No toleran que los demás tengan éxitos, por tan motivo, harán todo lo que esté a su alcance para ponerle muy cuesta arriba las cosas para que no consigan tan fácil lo que desean.

Son capaces de boicotear si esto les garantiza que sean ellas quienes salgan adelante o les dé una ventaja muy grande sobre el otro. Incluso, puede querer ser tu amiga para saber tus planes y luego usarlos en tu contra.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Son expertas en buscarle cada falla a la persona para desanimarla a que continúe luchando por sus metas, pues su objetivo es que fracases. No tienen ninguno tipo de empatía y suelen dar malos consejos o persuadirte para que desistas de lo que deseas, para luego hacerte sentir mal con comentarios pasivos agresivos, en lo que hacen alardes de sus éxitos.

Enfatizan todo lo bueno que han logrado en tampoco tiempo, mientras que a ti se te complica o ellas te lo hacen complicado para herir tus sentimientos. Muchas veces lo hacen hasta inconscientemente porque tienen muchos años con ese resentimiento del que no se pueden deslastrar.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

¿Cómo sabes si estás frente a ellas? Pues es muy sencillo: siempre están imitándote, queriendo lo que tú tienes o deseas. Incluso, aunque esto no les atraigan porque en el fondo lo que buscan es querer ser como tú. Además, también entrará en una competencia en la que solo participará ella, pues su más ferviente deseo es demostrarte y demostrarse que es mejor que tú.

No pararán de criticarte, de decirte lo que “debes mejorar” aunque tú estés consciente de que eso es tu mayor fortaleza. No pierden tiempo en hacerte ver cada error que cometes. Están pendiente de lo que haces y dejas de hacer.