Antes de la Luna nueva, cuatro signos tendrán complicaciones en sus vidas

El paso por cerca del Sol le quitará el brillo a la Luna por algunos días, entrando así en su fase nueva, ciclo que se cumple cada cuatro semanas y en esta se completará este 11 de enero bajo la constelación de Sagitario. Serán las nacidas en los signos de Aries, Cáncer, Libra y Sagitario, quienes vean su panorama negro en estas fechas, porque deberán hacer grandes sacrificios y enfrentarse a discusiones que pueden sacar lo peor de ellas.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estás empeñada en hacerte meter en tu vida hombres que solo te traen desilusiones y malos ratos. Tienes que aprender a elegir y para esto necesitas estar tiempo a solas contigo para que medites qué estás haciendo mal para atraer a estos chicos y, además, elegirlos. Ahora están deslumbrada por uno que no te aportará nada bueno a tu vida. Solo te dará un buen sexo, pero te sentirás vacía o, peor aún, usada. No vale la pena quedarse con alguien que no tiene ni siquiera amor propio, déjalo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Harás algunas acciones dentro de tu puesto de trabajo que te pondrán en el foco de tus jefes, pues les atraerá mucho lo que harás. Pero ellos no serán los únicos que se fijarán en ti, ya que también despertarás la envidia de tus compañeros, quienes te mantendrán vigilada para ver en qué fallas para usarlo a su favor y hundir tu éxito. El clima laboral estará complicado por esta semana, por lo que debes ser bastante discreta con tus acciones.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Lo que será una buena noticia para un ser muy querido o tu pareja, para ti será toda una tragedia, y no porque no le desees el bien, precisamente, sino porque ahora te sentirás sola. Esa persona es tu apoyo por completo y ahora no tendrá todo el tiempo como antes para estar a tu lado. Se vienen meses de mucha angustia y soledad. Apóyate en tu amiga para que puedas asimilar esto. Solo será un grandísimo sacrificio que deberán hacer para que triunfes. A corto plazo todo mejorará notablemente.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Perderás la paciencia con alguien quien buscará la forma de sacar la fiera que tienes, ya que desde la violencia verbal, e incluso, física es donde mejor se sabe desarrollar esta persona. Sin embargo, no caigas en su juego y deslíndate de esta situación. Ponle límites y hazle saber cuáles son sus intenciones, porque si decides caer en la trampa, solo por orgullo, entonces quedarás muy mal y dañarás parte de tu reputación, ya que sacará lo peor de ti y finalmente ella resultará victoriosa en todo este asunto.