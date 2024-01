El primer fin de semana de enero estará marcado por complicaciones para 5 signos

Enero llegó a su primer fin de semana este 6 y 7, que no será tan glorioso, porque traerá ciertos conflictos laborales, así como traiciones al momento de firmar un contrato, por lo que se deberá estar muy atento a todo. Los que presentarán un panorama complicado serán los signos de Aries, Géminis. Leo, Libra y Escorpio.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Respeta los plazos de entrega de esas responsabilidades que te asignaron, porque no tomarán en cuenta ninguna justificación que des por no entregar a tiempo. Lo considerarán una falta muy grave, aunque siempre te has desempeñado muy bien y has sido puntual con las pautas, lo que digas no tendrá validez para tus superiores. Incluso podría costarte el trabajo y empezar de muy mala forma la segunda semana de enero.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Todos los esfuerzos que harás para captar la atención de esa persona serán en vano. Has interpretado muy mal las señales que te ha enviado últimamente, pues no tiene las mismas preferencias que tú y esto te desilusionará. Te cuestionarás mucho y tu autoestima se verá afectada. Sin embargo, será el mismo tiempo el que se encargue de estabilizar tus emociones y también de mostrarte el camino de tu felicidad.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No es el momento para que firmes contratos, ya que las cláusulas o lo que te quieren ofrecer no te favorecerá mucho que digamos. Lee bien, analiza y si es posible pide que reformulen ciertos aspectos. Si ellos se niegan, pues no te sientas mal. Ahí no es. Vendrán mejores oportunidades para ti. Quizá es una señal del cosmos que deberás interpretar, la antesala para algo que sí se adecuará a lo que requieres. No te dejes embaucar.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tienes que cuidar mucho lo que ingieres. Tu estómago quedó un poco delicado tras las fiestas decembrinas. Procura comer liviano y en un horario fijo para que todo vuelva a la normalidad. Date tu tiempo para comer y reposar, porque hacerlo frente a un computador no será conveniente. Si no te cuidas ahora, las consecuencias las verás en el primer trimestre. Tuviste muchos excesos en diciembre y debes retomar la rutina paulatinamente.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Hay jefes que no saben diferenciar entre la vida personal y la laboral, se creen con el derecho de incluso decir qué publicar o no en tus redes sociales, por lo que hay altas probabilidades de que alguna información que compartas durante estos días sea usada en tu contra y te despidan por mensaje directo en tus redes sociales. Por lo que tendrás que ser muy precavida para que no te sumes a la lista de los desempleados del país.