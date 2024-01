Cambia la suerte en el trabajo del 5 al 12 de enero con estos números

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

No dejes que el miedo te cohíba de aprovechar algunas oportunidades buenas que te llegarán de la mano de un hombre mayor, que sabe el potencial que tienes, pero te pedirá que hagas cierto sacrificio para que trabajes con él por mayor sueldo y beneficios. Número de la suerte: 70.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No será un buen momento para que tomes decisiones apresuradas sobre temas económicos, porque podrías terminar desencadenando una etapa de austeridad que no está en los planes del cosmos para ti. Tómate el tiempo necesario para pensar. Número de la suerte: 51.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Dejar de pensar tanto en ese empleo prometido. Te está generando mucha ansiedad y, sobre todo, distrayendo de las cosas importantes en las que debes estar enfocada ahora. Centra tu atención en tu productividad. Si es para ti, nada lo detendrá. Número de la suerte: 45.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Tendrás que hacer algunos cambios en tus presentaciones, la forma en cómo te estás mercadeando porque no está resultando. Busca asesoría que te permita mejorar y hacer de este mes, algo próspero. A partir del lunes habrá llamadas esperanzadoras. Número de la suerte: 02.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Harás una tregua con ese compañero de trabajo que tanto te ha dificultado la vida. Enfrentarlo será la mejor decisión que puedas tomar, pues no lo esperará y tampoco tendrá ni las herramientas, ni sus cómplices para hacerte frente. Hazlo con testigos. Número de la suerte: 11.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Acepta las sugerencias que te harán varias personas sobre algunos aspectos relacionados con el trabajo porque ellos están viendo algo que tú no y como te aprecian desean que mejores y tengas mayores posibilidades de desarrollarte. Número de la suerte: 80.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Ya cumpliste un ciclo donde estás. No hay posibilidad de seguir creciendo, ni profesional ni económicamente, así que empieza el año buscando otra alternativa que te permita seguir empujando tus límites y cosechando más éxitos que te edifiquen. Número de la suerte: 27.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Aunque al trabajo no se va a ser amigos, no rechaces la oportunidad de establecer lazos duraderos. Tampoco manifiestes que no solo vas a laborar porque es algo que cae verdaderamente mal y solo te aleja de quienes te pueden ayudar en cualquier momento. Número de la suerte: 93.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Eres muy eficiente en tu trabajo, pero lo haces antes del tiempo estimado, pero escucha a los que tienen tiempo en la empresa, y trata de entregar cuando te lo pidan porque hacerlo antes solo harán que con el pasar del tiempo te sumen más y más empleo. Número de la suerte: 88.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Sin dudas que no saber un segundo idioma será una de los mayores obstáculos con el que te toparás en la búsqueda de empleo. Invierte tiempo y dinero en hacer cursos. Hay aplicaciones y videos gratuitos en los que te puedes apoyar. Número de la suerte: 16.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Será una semana de buenas noticias, porque oirás lo que tanto deseas. No dejes de agradecer a quienes te han tendido la mano. Mantén el silencio hasta que tenga todo asegurado y evita dar ciertos datos a cualquier persona porque se pueden caer los planes. Número de la suerte: 54.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Planea con tus compañeros una salida fuera del lugar de trabajo para que compartan desde otro punto de vista y sin restricciones. Todos lo necesitan, porque han formado un gran equipo y esto afianzará más los lazos de hermandad. Número de la suerte: 32.