Un niño asegura ser la primera persona que derrota al juego del Tetris

Un niño de 13 años asegura ser la primera persona que derrota al juego original del Tetris llegando hasta la pantalla final, un hito que hasta ahora sólo había logrado un robot con inteligencia artificial, según informa la cadena de noticias NBC News.

El adolescente, apodado Blue Scuti en las redes sociales, publicó un video en su cuenta de YouTube en el que parece vencer al rompecabezas llegando al nivel 157 tras 38 minutos de partida.

¿Quién es este niño?

El diario The New York Times y la televisión pública británica identificaron al jugador como Willis Gibson, de Oklahoma.

“Oh, dios mío”, dice el jugador en el video, “por favor, acábate”. Tras completar otra línea, el juego de repente se congela y el jugador empieza a jadear emocionado: “¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Sí!”, exclama. “Me voy a desmayar. No puedo sentir mis dedos. No puedo sentir mis manos”, agrega. Su puntuación ascendía a 999,999, según The New York Times.

El niño ahora es el número uno en Tetris

Es la primera persona en superar el juego en la consola original de Nintendo, según la web 404 Media, y rompió los récords mundiales de puntuación, nivel alcanzado y número total de líneas.

El joven le dijo al streamer ITZsharky1 que ya antes había estado cerca de vencer el juego: “Mi mayor problema fue cuando empecé a tener nervios después de 30 minutos de juego”.

Tetris

Inventado por el ingeniero de software Alexey Pajitnov y lanzado en la consola original de videojuegos de Nintendo en 1989, Tetris presenta incesantes conjuntos de formas que caen en la pantalla del jugador.

El objetivo es evitar que los bloques se acumulen, girándolos y acomodándolos para formar líneas continuas que desaparecen.