La Luna cuarto menguante pondrá a prueba la suerte de 5 signos este 3, 4 y 5 de enero

Tan solo falta un día para que la Luna entre en su fase menguante, por lo que hoy está en un 63,08% visible y desde ya traerá pruebas para los signos de Aries, Géminis, Cáncer, Libra y Capricornio, que deberán superar si quieren que la suerte las acompañe hasta el 5 de enero.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tendrás que respetar los tiempos, por estar acelerando los procesos durante estos días solo hará que tu energía sufra un bajón y con esto también disminuyan las posibilidades de tener más suerte en el amor, el dinero y el trabajo, que son las áreas en las que puedes presentar fallas que duren todo el año y comiencen a complicar tu panorama. Sé un poco más paciente, busca una manera de centrar tu atención en otra cosa mientras esperas que todo se desarrolle en sus lapsos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Alguien prepotente te pondrá a prueba con sus palabras. Eres una mujer que a veces puedes ser impulsiva, pero tendrás que canalizar todo esto para que lo que digas o hagas no lo use en tu contra y al final pierdas. La mejor manera de desarmarlo será ignorando o actuando de la forma contraria a la espera que reacciones con sus comentarios. Así no te afectarás y será entonces cuando la magia sucederá y todo lo bueno fluirá hacia ti.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las buenas ideas, las más brillantes y creativas llegarán a ti de pronto, pero tendrás que anotarla y solo manifestarlas cuando sientas que puedes comprobar que ciertamente son tuyas, porque sino correrás el riesgo de que te plagien. Cuídate mucho porque estos pensamientos en el mundo profesional pueden hacer la diferencia entre lo que ganas ahora y lo que puedes alcanzar. Si eres un poco tímida, usa esto como motivación para expresarle al mundo lo buena que eres.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Si quieres que la suerte en el amor este de tu lado vas a tener que cambiar ciertos aspectos de ti, trabajar más en tu confianza y en reconocer tus errores, porque de lo contrario solo te encontrarás grandes decepciones. Además, tendrás que bajar un poco las expectativas a la misma medida en la tú estás. No puedes exigir cuando no tienes lo suficiente para dar. Enero es un buen para iniciar, es posible que encuentres pareja o conozcas a alguien interesante antes de que acabe el mes.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Hazle caso a esa voz interior que te está diciendo desde hace rato el camino que debes tomar para ser dueña de tu tiempo y dinero, aunque implique sacrificar por un buen lapso parte de tu vida. Solo será una prueba del destino para demostrar que realmente mereces todas las oportunidades que te tu negocio o en tu puesto de trabajo seas próspera. Ese instinto te está guiando, pero te niegas a seguirlo porque sientes miedo a fracasar y ser señalada.