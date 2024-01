El cúmulo de estrellas Pléyades traerán destellos de prosperidad para el 2024 a 5 signos chinos

Las siete hermanas estrellas es como también se le conoce al cúmulo de estrellas Pléyades, que en enero y febrero son visibles desde el hemisferio norte, traerán mucha prosperidad a los signos Rata, Dragón. Caballo. Mono y Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Será un año lleno de muchas oportunidades en materia económica, por lo que es muy posible que se hagan pactos o acuerdos de negociaciones que terminen en un emprendimiento bastante próspero. También, se pueden firmar contratos que te permitan mejorar notablemente las condiciones de vida y te brinden la estabilidad que buscas para arrancar hacia nuevas metas un poco más exigentes y que requerirán de mayor perseverancia y sacrificios.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

En estos 366 días de este año se vienen grandes sorpresas. Te esmerarás por dar todo lo que tienes en el mundo laboral, lo cual será recompensado con aumento salarial, descansos, reconocimientos, educación y más, que te permitirán proyectarte y darte a conocer, por lo que no es descabellado que recibas ofertas de empleos de otros lugares en los que te ofrecerán paquetes atractivos para que trabajes para ellos. Brillarán mucho en tu rubro.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

La prosperidad reinará en la familia y será porque pondrás en orden tus sentimientos tras tener una confrontación con un ser querido que te pondrán en una situación que te de obligará a analizarte, aceptar tus errores, a ser más humilde, abrazar los defectos de sus parientes y perderle miedo al futuro y la incertidumbre. Habrá mucho equilibrio, será la calma después de la tormenta. Grandes enseñanzas de vida que te retarán a cortar lazos que no te suman.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Vas a tener que dejar ir a tu gran amor si quieres tener un año de paz y tranquilidad. Por supuesto, no será porque no ames, sino porque sabes que no es posible desarrollar una relación que nació en medio de la catástrofe y que no se puede mantener más a pesar del idilio. Será la propia vida la que tome las riendas de ustedes. Si realmente están destinados a vivir juntos, las circunstancias se darán. Hacer esto, al principio te costará, pero luego te dará mucha tranquilidad.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

La bondad habita en tu corazón y esto te proyectará ante un grupo importante de persona que toman decisiones trascendentales. Conocerlos te cambiará para bien tu futuro. Lo vital es que alimentes esas relaciones profesionales que te harán crecer personalmente, pero también como experta en el área en el que te desempeñas. No dejarás el altruismo de lado, y las buenas acciones durante todo el año se verán reflejadas en tus parientes, esas personas que amas y que necesitan, pero no puedes ayudar.