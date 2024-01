El adiós a Mercurio retrógrado deja una explosión de suerte este 2 y 3 de enero

Mercurio retrógrado llegará a su final este martes 2 de enero cuando entre en la constelación de Sagitario. Estos días son claves para solucionar temas relacionados con la amistad, también para nutrirse de buenas energías. Aries, Tauro, Leo, Capricornio y Piscis serán los que tendrán un golpe de suerte.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estás ansiosa porque deseas tener señales divinas que te indiquen cuál es el camino que debes seguir, la decisión más acertada para tomar. Pues la tendrás en estos días y estarás mucho más clara, pero sobre todo más tranquila. Ahora solo tendrás que dedicarte a tiempo completo, centrar toda tu atención en este proceso para que puedas verle mucho más rápido los frutos. Un hombre de tu entera confianza te acompañará en todo momento, lo que te hará sentir muy segura y protegida.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tendrás que trabajar duro para conseguir ese sueño que tienes desde pequeña. No dejes que nadie te diga que es imposible. Tú sabes que es bastante cuesta arriba, pero no imposible conseguirlo, necesitas tiempo y recursos, que puedes obtener este año gracias a algunos contactos que establezcas en los primeros días de enero. No dejes de soñar porque está cada vez más cerca de cumplirlos y ese momento será supremo. Mantente enfocada en ellos.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Destina estos días para darte una escapada sin planearla mucho. A veces así salen mejores las cosas. Esta salida será la que recargue tus energías y nutra la motivación que necesitas para llegar con todas las buenas vibras de nuevo a tu empleo. Serás más productiva. Además, de que tu actitud ante ciertas situaciones que se vivieron a finales del 2023 será mucho más relajada, lo que te permitirá concentrarte en lo que realmente debes.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El crecimiento laboral dependerá de lo que hagas en estos primeros días del año. Definirá lo que hagas de aquí en adelante. Busca opciones para capacitarte y nutrir el conocimiento que tienes, actualizarlo. Estos días habrá muchos descuentos que no puedes dejar pasar. No te detengas en el dinero, porque cuando piensas en cuánto gastarás, te atoras. Míralo como una inversión que harás y proyecta cuánto te tomará recuperar ese dinero y cuánto tendrás de retorno.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

La comunicación fluirá muy bien entre tú y esa amiga con quien ahora tienes algunas diferencias, básicamente infundadas por las suposiciones, que deberás aprender a dejar de lado, porque deterioran las relaciones de cualquier tipo. Será ella quien de el primer paso. No seas orgullo y síguela. Ambas hacen una buena dupla. Tendrás la suerte de contar con ella en estos momentos de tu vida.